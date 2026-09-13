«Укрзалізниця» прокоментувала атаку на потяг із Борисом Джонсоном та європейськими посадовцями

За два кілометри від кордону з Польщею, росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда

Сигнал на евакуацію з потяга був даний буквально за 15 хвилин до влучання в локомотив

«Укрзалізниця» підтвердила евакуацію зі спецпоїзда, пасажирами якого були європейські посадовці та колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Про це повідомляє «Главком».

У компанії повідомили, що на борту дипломатичного поїзда перебували радники з питань безпеки кількох країн Євросоюзу, колишні європейські високопосадовці, у тому числі експремʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. В іншому поїзді, який перебував на станції «Ягодин» у момент атаки, був колишній глава ЦРУ Девід Петреус.

«Укрзалізниця» не виключає, що ціллю росіян міг бути саме дипломатичний потяг. Він вирушив зі станції раніше запланованого часу, оскільки графік скоригували через загрозу російських атак.

«Реактивний меш-дрон, який атакував локомотив на кордоні України та Польщі, був виявлений диспетчером Центральної моніторингової групи, і сигнал на евакуацію з потяга був даний буквально за 15 хвилин до влучання в локомотив. Цілком імовірно, що мішенню цього російського дрона міг бути і дипломатичний поїзд, який вирушив зі станції раніше передбаченого для нього часу в рамках перегляду графіків руху поїздів у режимі реального часу через постійну загрозу російських ударів», – повідомила «Укрзалізниця».

Раніше повідомлялося, що під час атаки російських дронів на прикордоння з Польщею в одному з потягів перебував колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, а також інші європейські радники, дипломати та депутати.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня росіяни били дронами по міжнародному пропускному пункті «Ягодин» на українсько-польському кордоні.

В «Укрзалізниці» повідомили, що за два кілометри від кордону з Польщею, росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда, який прямував із Києва до Варшави. Минулося без постраждалих – моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи атаку, заявив, що російський терор уже «стукає» безпосередньо у двері ЄС і НАТО, та закликав партнерів посилити санкційний тиск на Росію.