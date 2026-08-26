Ведучий Володимир Остапчук вчетверте стане батьком

Остапчук показався з вагітною дружиною та їхнім сином у сімейному відео

Володимир Остапчук з родиною мешкає за кордоном

Український ведучий Володимир Остапчук, який емігрував до США, вчетверте стане батьком. Його дружина Катерина Остапчук вагітна вдруге. Про це подружжя повідомило в Instagram, пише «Главком».

Так, подружжя Остапчуків повідомило про поповнення в родині у святковому відео. Пара показалася в кадрі з їхнім дворічним сином Тимофієм. Родина одяглася в однаковий одяг білі футболки та джинси.

На відео батьки показали знімки УЗД, а Катерина Остапчук продемонструвала округлий живіт. «+1. Наша благословенна маленька родина», – йдеться у дописі до відео.

Для Катерини Остапчук це друга вагітність. 10 грудня 2024 року вона народила первістка Тимофія у шлюбі з Володимиром Остапчуком. Катерина Полтавська (Остапчук) і Володимир Остапчук познайомилися ще у 2022 році. Пара одружилася 11 жовтня 2024 року.

Катерина Остапчук повідомила про другу вагітність фото: Іnstagram.com/ostapchukkaterynaa

Нагадаємо, ведучий Володимир Остапчук із родиною переїхав із родиною за кордон. За словами дружина шоумена Катерини Остапчук, вона із чоловіком планувала переїзд ще рік тому. Врешті родина прийняла рішення емігрувати до Канади. Як пояснила блогерка, приліт у будинок Володимира Остапчука в Києві став вирішальним моментом у переїзді.

До слова, під час чергової нічної атаки на Київ росіяни поцілили у будинок експодружжя ведучого Володимира Остапчука та нотаріуса Христини Горняк. Будинок було зруйновано. Як повідомила Христина Горняк, жертв внаслідок російського обстрілу по котеджному містечку, де вона мала будинок – не було. Водночас оселя ексдружини Володимира Остапчука зруйнована.