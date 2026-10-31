Школяр із Житомирщини надрукував на 3D-принтері протез для курки

Курка Світлана після отримання протеза почала нести більше яєць і живе своє найкраще куряче життя

16-річний Євгеній Чуян із невеликого села на Житомирщині зробив протез для курки. Кінцівку вона втратила ще коли була малим курчам – унаслідок нещасного випадку. Тепер курка Світлана, а саме так її звуть, не лише місцева, а й інтернет-знаменитість. Сусіди ходять дивитися на диво-птаху, а відео з нею набирає тисячі переглядів у соцмережах. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті tsn.ua.

Трагедія курчати та порятунок від юного винахідника

Бабуся Євгенія Неля Володимирівна кличе курей на обід: «Тю-тю-тю, ходи!». Попереду всіх, трохи накульгуючи, городом мчить Світлана – місцева знаменитість, яка стала відомою завдяки своєму протезу. Конструкцію замість лівої лапи, а разом із цим й ім'я для курки вигадав її онук – 16-річний Євгеній Чуян.

«Ось, бачите, тут рідкий силікон. Можете спробувати, що він м'який. Тут найтвердіше, а всередині силікон – він м'який, щоб їй ніде нічого не передавило. Вона його десь забруднила, пальці вже десь знову пообламувала... Ну ладно, переробимо», – каже юний винахідник.

Пані Неля пригадує, що Світлана вилупилася та зростала здоровим курчам, але одного дня потрапила у халепу.

«Щось на ногу начепила. Я, правда, зловила її, розрізала, та й таке. Потім пройшов деякий час, як вона без ноги...», – розповідає жінка.

Так Світлана і стрибала на одній, аж доки долею бабусиної курки не перейнявся Женя. Хлопець живе у цьому ж селі, але на іншому кінці вулиці, тому часто заходить у гості.

«Мені стало шкода, що вона ходить без лапки. Що, всі кури ходять як кури, а вона що, без лапки буде ходити?», – поділився Євгеній Чуян.

Створення протеза на 3D-принтері та перші випробування

У Жені була не лише ідея, а й бачення, як її реалізувати. У школі є 3D-принтер, яким він навчився користуватися під час уроків інформатики. Для створення протеза потрібні були детальні параметри: хлопець зробив ескіз деталей, розрахував розміри курки та вагу майбутнього протеза.

«Із першої спроби не вийшло через те, що він був крихкий і зламався. Я його зняв і зробив уже міцніший», – каже хлопець.

Курка отримала свій новий пластиковий протез у вересні й одразу ж чкурнула на пробіжку – випробовувати штучну кінцівку на міцність.

«І це він, ви знаєте, зробив – ми навіть не думали, що так усе це вийде. Він одягнув лапку, і вона одразу пішла. І вона несеться, яйця несе – усе як має бути!», – розповідає мати винахідника Надія Чуян.

Популярність у мережі та нові плани протезиста

Про курку на протезі Женін учитель інформатики розповів своєму товаришу – актору та блогеру Євгену Яновичу, а той виклав відео у соцмережі, де воно швидко стало вірусним.

«Він прийшов до мене після уроку інформатики і сказав: «Подивіться, що я зробив». Це було дуже цікаве рішення. Я почав розпитувати, як саме він його реалізовував. Виріб дійсно цікавий. Я був вражений і вирішив цю історію трохи розголосити», – каже учитель інформатики Євгеній Бутирін.

До двору пані Нелі потягнулися сусіди, аби подивитися на нову зірку всесільського масштабу. Дехто розпитував Женю, чи може він допомогти і їхнім домашнім тваринам. Юний протезист вирішив, що наступним у черзі за новою лапою буде сусідський кіт Мурчик, який також втратив кінцівку через нещасний випадок і зараз пересувається на трьох.

Сам Женя зізнається, що розробка протезів та 3D-друк для нього – це не просто розвага, а вибір майбутньої професії.

«Я ж закінчую школу, думав іти вчитися. Хотів у політехніку житомирську, щоб учитися на протезування чи, може, якусь робототехніку, щоб роботів робити. Мені дуже шкода людей, у яких рук немає... І вони теж хочуть жити повноцінним життям, і хтось має їм допомогти», – розповідає пр. освої плани хлопець.

Тим часом курка Світлана після отримання протеза почала нести більше яєць і живе своє найкраще куряче життя. А оскільки через її активність штучна нога потребує періодичного ремонту, Женя сміється, що в його послуги входить і повне сервісне обслуговування.

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