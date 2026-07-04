Фільм про першу леді США провалився в прокаті: скільки заробила Меланія Трамп

Меланія Трамп заробила мільйони доларів з виходу документального фільму про неї

Демократи розкритикували компанію, яка зняла фільм про Меланію Трамп

Документальний фільм «Меланія» про 20 днів життя першої леді США Меланії Трамп перед поверненням президента США Дональда Трампа до Білого дому не виправдав очікувань у прокаті. Водночас сам проєкт приніс Меланії Трамп чималий дохід. Про це пише «Главком» із посиланням на Variety.

Фільм «Меланія» слабо оцінили глядачі в кінотеатрах, тож він мав слабкі касові збори. Однак Меланія Трамп отримала багатомільйонний дохід від прем'єри.

Згідно з даними щорічної фінансової декларації президента США Дональда Трампа, яка була оприлюднена Управлінням урядової етики США, перша леді задекларувала $10,71 млн, отриманих за проєкт.Крім цього, Меланія Трамп заробила понад $520 тис. на продажу своїх мемуарів «Меланія», а також ще $6,01 млн від продажу NFT і колекційних цифрових предметів. Її дохід від цих проєктів перевищив $17,2 млн.

фото: кадр з фільму «Меланія»

До слова, Amazon MGM Studios, яка працювала над фільмом, вклала в нього близько $35 млн на просування, близько $40 млн за придбання стрічки. Водночас у світовому прокаті стрічка зібрала близько $16,6 млн.

Після прем'єри документального фільму «Меланія» спалахнули політичні суперечки. Представники Демократичної партії розкритикували Amazon, припустивши, що придбання прав на стрічку могло бути спробою налагодити відносини з адміністрацією Дональда Трампа.

MELANIA - Official Trailer

Зокрема, сенаторка Елізабет Воррен назвала угоду на $40 млн «хабарем, який видно неозброєним оком». Натомість засновник Amazon Джефф Безос відкинув такі звинувачення, наголосивши, що купівля фільму була звичайним комерційним рішенням.

Як розповідав «Главком», студія Amazon випустила документальний фільм про дружину обраного американського президента Дональда Трампа, колишню і нинішню першу леді США Меланію Трамп. Зйомки почались в грудні 2024 року. Премʼєра відбулася наприкінці 2025 року. Фільм планували в прокат як у кінотеатрах, так і на стримінгових сервісах. Режисером стане Бретт Ретнер, який працював над стрічками «Година пік» і «Люди Ікс: Остання битва».