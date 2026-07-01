Наступний саміт НАТО опинився під загрозою зриву – Reuters

З'явилася невизначеність щодо проведення саміту Альянсу в Албанії

Саміт НАТО в Албанії наступного року опинився під питанням через опір з боку адміністрації Дональда Трампа та невдоволення членів Альянсу низьким рівнем видатків Тирани на оборону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами джерел, у проєкті заяви до саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня в Анкарі, наразі не згадується про проведення наступної зустрічі в Албанії, попри попередню заяву про те, що вона відбудеться саме там.

Цей крок відбувається на тлі прагнення європейських членів НАТО продемонструвати Трампу прогрес у збільшенні оборонних витрат і уникнути відкритих суперечок із ним. Після повідомлення Reuters у квітні про те, що НАТО може відмовитися від щорічних самітів, з'явилася невизначеність і щодо проведення саміту Альянсу в Албанії. Такий крок мав би зменшити ризик напружених зіткнень із Трампом наприкінці його терміну повноважень.

Джерело зазначило, що рівень видатків Албанії на оборону такий, що якщо НАТО проведе саміт у цій країні у 2027 році, Трамп може розлютитися, що спровокує негативні заголовки в ЗМІ. Європейський дипломат зазначив, що в останній версії тексту зазначається, що лідери з нетерпінням чекають на наступну зустріч, однак час і місце її проведення не вказано.

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться в Анкарі 7 та 8 липня 2026 року. Пресслужба НАТО пояснює, що це вже вдруге, коли Туреччина прийматиме саміт. Перед цим лідери зустрічались у Стамбулі у 2004 році. Цього разу захід відбудеться у президентській резиденції у Бештепі в Анкарі.

До слова, на саміті НАТО в Туреччині, який відбудеться вже цього липня, може відбутися зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Обидва лідери офіційно підтвердили свій приїзд на захід.