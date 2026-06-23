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Гроші таки закінчуються? Кремль почав економити на дорогах

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Гроші таки закінчуються? Кремль почав економити на дорогах
Уряд РФ скоротив фінансування доріг на тлі війни проти України
фото: szru.gov.ua

Російська влада скорочує фінансування інфраструктури та вже готує населення до самостійного ремонту автошляхів

Російська влада на тлі зростання витрат на війну проти України змушена скорочувати фінансування цивільної інфраструктури. Під скорочення потрапили, зокрема, програми будівництва та ремонту федеральних доріг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Скорочення фінансування дорожньої галузі

Відповідне рішення ухвалив уряд Російської Федерації. Згідно з розпорядженням прем’єр-міністра Михайла Мішустіна, вже цього року витрати на утримання федеральної мережі доріг скоротять на 11 млрд рублів. У 2027 році фінансування уріжуть ще на 20 млрд рублів.

Загалом протягом найближчих шести років обсяг коштів, передбачених на дорожні роботи, зменшиться на 100 млрд рублів. Саме в межах цієї програми російська влада планувала побудувати та реконструювати понад 2 тис. км автомобільних шляхів.

У Службі зовнішньої розвідки звернули увагу, що російська статистика у сфері дорожнього будівництва часто не відображає реальної ситуації. Так, за підсумками минулого року профільні структури РФ відзвітували про збільшення обсягів будівництва та ремонту доріг на 14%, що нібито становило близько 28 тис. км.

Втім, як зазначають у розвідці, із цього обсягу нових федеральних трас було прокладено лише 220 км. Для порівняння, Китай щороку будує близько 26 тис. км нових автомобільних доріг.

Ставка на населення

Окрему увагу в СЗРУ звернули на нові ініціативи російських законодавців. За інформацією відомства, Державна дума РФ вже опрацьовує законодавчі зміни, які можуть дозволити громадянам самостійно ремонтувати дороги без ризику отримати штраф.

Наразі за несанкціоноване усунення ям на дорогах фізичним особам загрожує штраф від 5 до 10 тис. рублів, тоді як для юридичних осіб покарання може сягати 300 тис. рублів.

На думку української розвідки, така ініціатива свідчить про спробу російської влади частково перекласти функції державних служб на населення через брак бюджетних ресурсів.

Дефіцит ресурсів і ризики для інших галузей

У СЗРУ вважають, що подібний підхід може поширитися й на інші сфери. Зокрема, наступною галуззю, де Кремль може вдатися до аналогічних рішень, називають житлово-комунальне господарство.

За даними відомства, дефіцит коштів на модернізацію комунальної інфраструктури в Росії вже досяг приблизно 4,5 трлн рублів. На цьому тлі зростаючі військові витрати дедалі сильніше тиснуть на федеральний бюджет, змушуючи владу шукати кошти за рахунок скорочення цивільних програм.

Нагадаємо, рух опору на тимчасово окупованих територіях України діє з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку його діяльність здебільшого полягала у проведенні проукраїнських акцій, поширенні символіки та демонстрації незгоди з окупацією. Згодом через посилення репресій з боку російських силових структур підпілля змінило формат роботи та перейшло до більш закритих форм діяльності. 

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Теги: розвідка росія дороги гроші

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