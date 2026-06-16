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Мерц зробив Трампу особливий сюрприз (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Президент США Дональд Трамп з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем (у центрі) та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером
фото: Getty Images

Фрідріх Мерц і Дональд Трамп зустрілися на саміті «Великої сімки» у Франції

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив подарунок президенту США Дональду Трампу. Американський президент отримав від Мерца особливу футболку, розповідає «Главком».

Сьогодні, 16 червня, Дональд Трамп та Фрідріх Мерц зустрілися у Франції, у місті Евіан-ле-Бен. Перед робочою сесією на саміті «Великої сімки» канцлер Німеччини подарував американському президенту футболку національної збірної Німеччини з футболу з номером 47 та його прізвищем.

Під час вручення подарунка Трампу разом із ним сидів прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. На фото можна помітити, як прем'єр-міністр усміхається, дивлячись на колег.

Водночас Трамп позує перед камерою, демонструючи свій особливий подарунок. Фрідріх Мерц у цей момент тримає президента за плече та дивиться на нього.

Нагадаємо, 14 червня Дональд Трамп відсвяткував ювілей, йому виповнилося 80 років. Тож, схоже, він і досі продовжує отримувати подарунки від лідерів та політиків.

Зазначимо, «Главком» із нагоди ювілею президента США Дональда Трампа, якому 14 червня виповнилося 80 років, розповідав історію його кохання та шлюбу з першою леді Меланією Трамп. А також про десять найяскравіших епізодів останніх років, які викликали подив, жарти або хвилю мемів у соцмережах, героєм яких став Дональд Трамп. 

До слова, президент України Володимир Зеленський також прибув до французького міста Евіан-ле-Бен для участі у спеціальному засіданні «Велика сімка – Україна». Одразу після прибуття Зеленський проведе коротку зустріч «на ногах» із президентом Франції Еммануелем Макроном, після чого долучиться до головного засідання лідерів, присвяченого миру й безпеці в Україні та Європі. Протягом дня український президент проведе серію важливих двосторонніх перемовин.

Також повідомлялося, президент України Володимир Зеленський прибув до зали перемовин першого засідання саміту G7, присвяченому війні в Україні, разом із президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном.

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Теги: саміт Дональд Трамп Франція Фрідріх Мерц фото подарунок

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