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Символ Вашингтона став приводом для насмішок над Трампом

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Реконструкція дзеркального басейну біля меморіалу Лінкольна за мільйони доларів завершилася гучним конфузом
фото: budport.com.ua

Водойма за $14 млн позеленіла вже через два дні після відкриття, а опоненти президента заговорили про черговий провал його амбітного проєкту

Реконструкція знаменитого Дзеркального басейну біля Меморіалу Лінкольна у Вашингтоні, яку активно підтримував президент США Дональд Трамп, обернулася гучним скандалом. Лише через дві доби після завершення робіт вода у водоймі набула яскраво-зеленого кольору через стрімке розмноження водоростей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на El País.

Проєкт вартістю $14,2 млн реалізовувався в межах підготовки до святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів. Саме реконструкцію Дзеркального басейну Трамп подавав як приклад того, що йому вдасться виправити проблеми, які роками не могли вирішити попередні адміністрації.

Однак результат викликав хвилю критики та насмішок у медіа. За даними видання, однією з причин інциденту могло стати рішення пофарбувати дно басейну у темно-синій колір для створення більш ефектного відображення пам'ятників. У поєднанні зі спекотною погодою це сприяло стрімкому цвітінню води.

Додатковий резонанс викликали обставини укладення контрактів на проведення робіт. Журналісти звернули увагу, що два підрядники отримали замовлення без відкритого тендеру. Водночас у ЗМІ з'явилася інформація про можливі зв'язки керівників компаній із донорами виборчої кампанії Трампа.

Служба національних парків пояснила відмову від конкурсу необхідністю терміново завершити роботи до державних урочистостей. Наразі комунальні служби намагаються очистити водойму до святкування Дня незалежності США 4 липня.

Тим часом історія вже стала приводом для жартів американських телеведучих. Зокрема, Джиммі Фаллон висміяв ситуацію, заявивши, що замість «кінематографічної краси Аватара» американці отримали «болото Шрека». Білий дім та сам Дональд Трамп наразі публічно не коментували інцидент.

Реконструкція Дзеркального басейну біля Меморіалу Лінкольна є частиною масштабної програми оновлення історичних об'єктів Вашингтона напередодні 250-річчя підписання Декларації незалежності США. Саме тому невдача проєкту швидко перетворилася з технічної проблеми на політичний скандал.

Нагадаємо, під час саміту G7 у французькому Евіані Дональд Трамп уже неодноразово привертав увагу своїми нестандартними заявами та жартами. Зокрема, президент США заявляв, що готовий «забрати всю славу собі», якщо дипломатичні ініціативи його адміністрації матимуть успіх, а також жартував щодо ролі віцепрезидента Джей Ді Венса у міжнародних переговорах.

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Теги: Дональд Трамп вода США басейн

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