Герцогиня Софі вразила Токіо глибоким реверансом перед імператором Японії

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Associated Press
Герцогиня Единбурзька разом із принцом Едвардом зустрілися з імператором Нарухіто та його дружиною в Імператорському палаці в Токіо

Герцогиня Софі продемонструвала силу та витонченість
 
 
 

Герцогиня Софі під час зустрічі з імператором Японії Нарухіто та імператрицею Масако продемонструвала глибокий реверанс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bazaar.

Герцогиня Софі та принц Едвард здійснили офіційний візит до Японії, де зустрілися з імператором Нарухіто та імператрицею Масако в Імператорському палаці в Токіо. На урочистій події герцогиня з’явилася у шовковій сукні-сорочці Gabriela Hearst і туфлях на підборах з відкритою п’ятою. Вона виконала глибокий реверанс, який вважається традиційним знаком поваги у британській королівській родині.

Її жест продемонстрував силу та витонченість, не поступаючись реверансам принцеси Уельської Кейт, які зазвичай привертають увагу публіки. Візит подружжя мав на меті підкреслити міцні двосторонні відносини між Великою Британією та Японією.

Нагадаємо, що королева Камілла та дружина президента США Меланія Трамп з’явилися під час державного банкету у Віндзорському замку, обравши вбрання у кольорах, що викликали чимало обговорень. Камілла постала у синій сукні, тоді як перша леді віддала перевагу жовтому вбранню.

Поєднання цих відтінків недарма привернуло увагу – саме ці кольори традиційно вважаються королівськими кольорами у Британії. Водночас дехто побачив у такому виборі й символічний жест підтримки України. Українці переконані, що синьо-жовті барви на прийомі нагадують, що символи промовистіші за слова.

 

