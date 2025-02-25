ЗМІ: На свердловині на Харківщині сталась аварія

На Харківщині на свердловині сталась аварія

Попередньо стався обрив колони

На одній зі свердловин «Укргазвидобування» у Харківській області у лютому сталась аварія. Про це виданню «НафтоРинок» повідомили учасники ринку.

За інформацією джерел «НафтоРинку», при спуску колони виробництва китайської TPCO (Tianjin Pipe Corporation Limited) попередньо стався обрив колони, внаслідок якого колона розпалася на чотири окремі секції.

«Під час спуску до газової свердловини колони, яка складалася із китайських обсадних труб із різьбленням Buttress, втратили вагу 30 тонн. Тобто, стався обрив колони», – повідомив співрозмовник.

За його словами, після підняття розірваної колони з’ясувалося, що стався множинний відворот різьблення заводського кінця, а сама колона розкрутилася на чотири окремі секції.

«НафтоРинку» підтвердили інцидент в УГВ.

Як повідомляв раніше міністр енергетики України Герман Галущенко, Росія вночі 20 лютого черговий раз здійснила масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури.

Нагадаємо, внаслідок російських ракетних ударів видобуток газу в Україні скоротився на 40%. Для компенсації втрат у лютому та березні країна планує імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи.

З моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія регулярно атакувала український енергосектор, проте останні тижні зосередила удари на газовидобувних об'єктах. У лютому державний «Нафтогаз» і приватна компанія ДТЕК зазнали щонайменше двох атак, що призвело до пошкодження їхньої інфраструктури.