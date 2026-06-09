Удар по Запоріжжю 8 червня: кількість постраждалих зросла до понад 30

Наразі 12 людей, серед них четверо дітей, перебувають у лікарні

У Запоріжжі до 32 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару 8 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що серед поранених є п'ятеро дітей.

«На жаль, дві жінки загинули. Наразі 12 людей, серед них четверо дітей, перебувають у лікарні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські терористи 8 червня атакували безпілотником спальний район Запоріжжя. Момент удару зафіксували камери відеоспостереження, які зафільмували пряме влучання дрона-камікадзе «шахед».

За попередніми даними, російський безпілотник влучив безпосередньо у житловий район міста. Також окупанти поцілилили у мікроавтобус.

Як повідомлялося, Запоріжжя – одне з українських міст, яке зазнає регулярних обстрілів. Росія б'є по житлових кварталах, зупинках, об'єктах інфраструктури – тобто свідомо обирає цивільні цілі. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець назвав це закономірністю, а не випадковістю.