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В Україні почала цвісти смертельно небезпечна рослина: як її розпізнати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Борщівник Сосновського досягає 3-5 м у висоту
фото: borschivrada.gov.ua

Борщівник Сосновського може спричинити опіки шкіри, порушення зору, отруєння та зміну свідомості

В останні роки в Україні набуває поширення дуже небезпечна, отруйна багаторічна рослина – Борщівник Сосновського (Heracleumsosnowskyi Manden), яка може серйозно нашкодити людям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Борщівник Сосновського досягає 3-5 м у висоту, товщина стебла – до 10 см. У період цвітіння ця рослина має привабливий вигляд, тому часто люди зривають її або торкаються до стебла, а в результаті отримують опіки різного ступеня важкості.

Які опіки спричиняє рослина

Борщівник Сосновського може спричинити різні стадії опіку шкіри:

  • 1 стадія опіку шкіри – характерне почервонінням в місці контакту з рослиною;
  • 2 А (поверхнева) стадія опіку шкіри – поява чіткого міхурця з прозорим вмістом, що болить при натисканні;
  • 2 В (глибока) стадія опіку шкіри – міхурі, що можуть бути наповнені червоним чи жовтим вмістом, відчуття стягнення шкіри, постійний дискомфорт;
  • 3 (глибока) стадія опіку шкіри – шрам, струп через всю товщу шкіри;
  • 4 (глибока) стадія опіку шкіри – чорний, обвуглений струп через шкіру, м’язи.

Зелена частина Борщівника Сосновського містить речовину фурокумарин, яка при потраплянні на відкриті частини тіла людини під впливом сонячної енергії спричиняє сильні опіки шкіри 1-3 ступенів.

В Україні почала цвісти смертельно небезпечна рослина: як її розпізнати фото 1

Симптоми опіків

Опіки у перші кілька діб схожі на термічні. Для них характерна гіперемія (почервоніння), водянисті пухирі. Опіки з’являються на вражених ділянках тіла не одразу після контакту, а через один-два дні, розвиваючись поступово під впливом сонячного ультрафіолету. Місця уражень важко гояться, загострюються прояви інших шкірних захворювань.

Отруйним у бур’яну є все: стебла, листки і коріння. Виразки, залишені борщівником, іноді гояться до трьох місяців. На їх місці залишаються плями, часто у формі листа темного кольору, які не зникають кілька років.

У період цвітіння (липень-вересень) борщівник є особливо небезпечним, адже отруйні речовини виділяються в повітря і навіть без контакту з рослиною завдають шкоди здоров’ю.

Отруєння, вплив на зір та свідомість

Ще однією небезпекою від борщівника є потрапляння соку рослини на слизову оболонку очей – через розтирання очей рукою, на якій є залишки токсичних речовин соку. Токсичні фотосенсибілізуючі (ті, що підвищують чутливість до руйнівної дії сонячного випромінювання) речовини, які містяться в борщівнику, зумовлюють сильне подразнення й розвиток запального процесу в оці – аж до випадків порушення зору та розвитку сліпоти.

У літературі описані випадки потрапляння токсичних фурокумаринів всередину з їжею, що супроводжувалися розладами свідомості, навіть появою марень.

Ознаками інтоксикації (отруєння) борщівником є такі симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, блювота, підвищення температури тіла аж до 40 градусів за Цельсім.

Вдихання пилку борщівника або ефірних масел здатне значно нашкодити дихальній системі і навіть привести до летального результату. Наслідками такого токсичного впливу є розпухання гортані і задуха.

Для кого особливо небезпечний борщівник

Особливу небезпеку борщівник становить для дітей, з огляду на їхню ніжну шкіру, а також для людей із рудим волоссям.

Діти можуть зацікавитися рослиною-гігантом, намагатися нарвати собі велетенських квіток, зробити «телескоп» із порожнього стебла. Діти гірше переносять такі токсично спровоковані опіки шкіри, а щонайгірше, легко можуть натерти очі рідиною, що виділилася з рослини. Це може призвести до незворотних змін в оболонках очей, що супроводжуються порушенням зору чи сліпотою. Саме тому батькам варто розповісти дітям про небезпеку від контакту з борщівником.

Основні місця поширення

Основними місцями поширення Борщівника Сосновського є потічки, береги річок, узбіччя доріг, деградовані пасовища і покинуті поля. Після плодоношення рослина повністю відмирає, тому необхідно своєчасно знищувати бур’ян до початку цвітіння.

На побутовому рівні ставлення до цієї рослини має бути карантинним: необхідно всіма можливими методами запобігти її розповсюдженню, систематично скошувати, перерізати товсті корені на глибині 10-15 см (це забезпечує знищення рослини) і спалювати, особливо заборонити випас худоби у місцях поширення (молоді листки поїдають вівці та корови і це відображається на якості молока). Усі роботи по знищенню борщівника необхідно проводити в захисному одязі, в окулярах та гумових рукавичках.

В Україні почала цвісти смертельно небезпечна рослина: як її розпізнати фото 2
фото: vorokhtianska-rada.gov.ua

Як себе вберегти

Основні запобіжні заходи, щоб не постраждати від взаємодії з борщівником:

  • не торкайтесь до оманливо м’якого листя борщівника Сосновського оголеними руками;
  • не дозволяйте дітям зривати листя борщівника чи бавитись ним улітку;
  • попереджайте про небезпечну рослину своїх і чужих дітей, а також несвідомих дорослих;
  • не використовуйте листя борщівника, як серветки, ніколи не витирайте ним руки чи ноги.

Нагадаємо, літня спека може суттєво впливати на перебіг цукрового діабету, змінюючи потребу в інсуліні та ускладнюючи контроль рівня глюкози. Медики попереджають: у спекотний період організм стає більш чутливим до інсуліну, але водночас зростають ризики зневоднення, що може призводити до небезпечних коливань цукру в крові

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Теги: здоров'я рослини небезпека

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