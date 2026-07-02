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Чим снідає королева Камілла? Неочікувана страва від дружини монарха

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Королева Камілла надає перевагу легким стравам
Фото: People

Сніданок королеви Камілли рекомендує Британський фонд серця

Дружина короля Великої Британії Чарльза III, королева-консорт Камілла Камілла, кожен ранок починає з незвичайної страви для королівського сніданку. Її син Том Паркер-Боулз розповів про улюблений сніданок своєї матері. Про це пише «Главком» із посиланням на видання «OK!».

Королева Камілла обожнює починати свій день з вівсянки. До того ж кашу вона їсть без жодних додатків. Дружина короля лише додає до страви ложку меду з власної пасіки. Королева Камілла тримає бджіл на задньому дворі у своєму маєтку в Рейміллі. У цьому місті пройшли юні роки сина та доньки Камілли.

Том Паркер-Боулз пояснив, що мед власного виробництва додає вівсянці особливого смаку. Він є м'яким та ніжним на смак, його можна додавати до чаю, каші чи йогурту.

Проте мед не єдиний секрет сніданку британської королеви. Вівсянку для королеви готують на незбираному молоці з дрібкою солі.

Водночас Британський фонд серця радить не додавати побічні складники до вівсянки на сніданок. До слова, вівсянка входить до списку рекомендованих сніданків. Вона містить багато клітковини та має значну користь для серця.

Також «Главком» розповідав, британська королева-консорт Камілла зізналася, що надає перевагу класичним та улюбленим сімейним стравам, а не «вибагливим» або «складним» рецептам. Однією з улюблених страв представниці королівської родини є квасоля на тості. Камілла зазначила, що їй до вподоби саме простота цієї страви, але квасоля має бути окремої марки.

До слова, перша леді США Меланія Трамп має улюблену страву, яка допомагає їй підтримувати форму. Адже ця страва містить багато білка та овочів. Меланія Трамп розповідала, що має з чоловіком, президентом США Дональдом Трампом різні вподобання в їжі. У той час як Трамп полюбляє ласувати фастфудом, його дружина стежить за фігурою та надає перевагу домашнім стравам.

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Теги: дружина Велика Британія здоров'я їжа Принц Чарльз

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