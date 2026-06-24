Позбулася 30 кг: дружина Юрія Ткача назвала секрет свого схуднення

Вікторія Ткач спростувала чутки про схуднення за допомогою препаратів

Дружина відомого гумориста й актора Юрія Ткача Вікторія схудла на 30 кг. Жінка розповіла, як їй вдалося досягти такого результату та розкрила секрет своєї стрункості у блозі в Instagram, пише «Главком».

Дружина актора зізналася, що раніше вела «безвідповідальний спосіб життя по відношенню до свого організму». «Я дуже багато їла всякої гидоти, снеків, їжі із заправок, з McDonald's. Замість води в мене завжди була Coca-Cola», – розповіла жінка.

Також Вікторія Ткач спростувала чутки про те, що вона схудла за допомогою операцій та ін'єкцій. «Ні, нічого не робила, ні операцій, ні уколів», – написала вона.

За словами жінки, секрет її схуднення криється у розумінні свого організму. Вікторія Ткач схудла, коли навчилася розуміти потреби свого організму. «Зараз мені приписали вже все, що тільки можна: і живіт я собі відрізала, і жир прибирала… Зараз я дозволяю собі з’їсти щось заборонене. Проте я навчилася контролювати себе, зупинятися в той момент, коли розумію, що організм наситився, не переїдати. Чи бувають у мене зриви? Буває, що мені хочеться вночі щось з’їсти, але це зовсім інші обсяги порівняно з тим, що у мене було раніше. Організм звикає, шлунок з часом зменшується», – поділилася дружина Юрія Ткача.

Вікторія Ткач схудла на 30 кг фото: Іnstagram.com/viktoriya_tka4

Водночас Вікторія Ткач зауважила, що ще планує працювати над фігурою та визнає, що не є ідеальною. «Треба підкачати руки. Живіт… Я виправдовую себе, що це кортизол, але це теж зайве, що треба ще підтягнути», – додала вона.

Нагадаємо, українська співачка Тіна Кароль розповіла про секрет своєї стрункості. Зірка поділилася з шанувальниками в Instagram-сторис деталями тренувань, які допомагають їй тримати себе у формі. Тіна Кароль займається майже щодня різними видами активностей.

До слова, захисниця «Азовсталі» та парамедикиня Катерина Поліщук, відома за позивним Пташка, яка схудла на 35 кг, розповіла про секрет свого схуднення. За словами Катерини Поліщук, вона схудла на 30 кг за 7 місяців. Після цього вона продовжувала худнути, однак вже поступово.