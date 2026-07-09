Юлія Тимошенко поділилася архівними фото з молодих років

Юлія Тимошенко показала, як змінювалися її зачіски за останні 27 років

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко поділилася архівними фото зі свого шляху у політиці. Нардепка показала, який вигляд мала ще 20 років тому. Про це пише «Главком» із посиланням на допис політичної діячки у Facebook.

На кадрах Юлія Тимошенко показалася у молоді роки. У той час політикиня мала ще темний колір волосся. Вже багато років вона є білявкою, а її незмінною зачіскою є коса. На окремих фото Юлія Тимошенко позує з розплетеним каштановим та русявим волоссям.

Юлія Тимошенко з темним волоссям фото: Юлія Тимошенко/Facebook

фото: Юлія Тимошенко/Facebook

На ще одному фото її можна побачити за трибуною.

Тимошенко під час акції «Повстань, Україно!» фото: Юлія Тимошенко /Facebook

фото: Юлія Тимошенко /Facebook

Також є фото, де експрем’єрка стоїть на мітингу. Йдеться про 17 вересня 2002 року, коли в Києві відбувся день масштабних акцій протесту «Повстань, Україно!».

Юлія Тимошенко у Верховній Раді фото: Юлія Тимошенко /Facebook

Юлія Тимошенко у Верховній Раді фото: Юлія Тимошенко /Facebook

На окремих знімках можна побачити Тимошенко в оточенні колег у Верховній Раді.

фото: Юлія Тимошенко /Facebook

Ще одне архівне фото привертає увагу, де Тимошенко сидить у салоні літака та дивиться у папери. На світлині вона має коротку зачіску з темним волоссям.

фото: Юлія Тимошенко/Facebook

фото: Юлія Тимошенко/Facebook

На інших фото Юлія Тимошенко вже позує білявкою з косою на голові. Водночас на кадрах можна побачити, як політикиня змінилася за понад 20 років.

фото: Юлія Тимошенко/Facebook

фото: Юлія Тимошенко/Facebook

Юлія Тимошенко опублікувала ці фото з нагоди 27-річчя своєї депутатської фракції «Батьківщина».

«27 років партії «Батьківщина». Багато бачили, багато працювали, багато боролися, багато зробили. «Батьківщину» я б визначила так: партія нескорених і справжніх людей. І завжди – з Україною в серці. Бути нами – непросто, бути нами – важко, але нами бути – гордо! Честь і гідність. Кажуть, що в сучасному світі вже сама ідея старих ідеологічних партій – анахронізм. Але я так не думаю. Бо хтось має братися до роботи, яка називається «захист державних інтересів України». Це – наша професія. Особливо в такі непевні, непрості часи, в яких нам випало жити. «Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою», – йдеться у дописі лідерки партії.

Нагадаємо, лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко показалась із незвичною зачіскою. На записах прямої трансляції пленарного засідання Верховної Ради Юлія Тимошенко привернула увагу мережі своєю зачіскою. Депутатка зібрала все волосся у чималий пучок.

Також повідомлялося, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко показалася «Весняному концерті» у Вишгороді. Депутатка з’явилася у непритаманному для неї образі. Тимошенко розпустила свої коси та показалася на фото з хвилястим волоссям.