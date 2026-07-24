Спалах Еболи в Конго: кількість жертв перевищила 1 тис.

Спостерігається дефіцит найнеобхідніших ресурсів, а також напади місцевих жителів на медичні заклади

Вірус Ебола вже забрав життя понад 1 тис. людей у Демократичній Республіці Конго. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Кількість підтверджених випадків Еболи зросла до 2 536, а кількість смертей сягнула 1 033 людей.

Спалах Еболи, 17-й за рахунком у Конго, було оголошено в середині травня, але експерти вважають, що інфекція почала поширюватися ще за кілька тижнів до цього. Його спричиняє рідкісний штам «Бундібугіо», рівень летальності від якого сягає 40%. Затвердженої вакцини не існує.

Медичним працівникам доводиться боротися з нестабільністю у східній частині Конго – епіцентрі спалаху, де діють десятки збройних угруповань. Спостерігається дефіцит найнеобхідніших ресурсів, а також напади місцевих жителів на медичні заклади. Деякі родичі померлих обурені медичними обмеженнями, які не дозволяють їм поховати своїх близьких. Дехто повірив у теорії змови, згідно з якими спалах є фейком.

Ебола поширюється через прямий контакт із біологічними рідинами інфікованих людей, як живих, так і померлих. Вона може спричиняти лихоманку, блювоту, діарею, а у важких випадках – внутрішні та зовнішні кровотечі. На відміну від більш поширеного штаму «Заїр», для штаму «Бундібугіо» не існує затверджених вакцин чи методів лікування.

Невелика кількість експериментальних вакцин та методів лікування перебуває на стадії вивчення, тоді як експерти оцінюють, чи можуть існуючі ліки проти Еболи допомогти у боротьбі зі штамом «Бундібугіо» – перспектива, яка наразі підкріплена лише обмеженими даними досліджень на тваринах.

Спалах поширився на сусідню Уганду, але місцевій владі вдалося обмежити кількість підтверджених випадків до 20. З 22 червня в Уганді не повідомлялося про жодний випадок, а останнього пацієнта з Еболою виписали 16 липня, що розпочало 42-денний відлік до того, як цю східноафриканську країну можна буде оголосити вірусовільною.

Нагадаємо, ВООЗ 17 травня 2026 року визнала спалах лихоманки Ебола у Демократичній Республіці Конго та Уганді надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я міжнародного значення.

До слова, Міністерство закордонних справ рекомендувало українцям утриматися від поїздок до регіонів Демократичної Республіки Конго, які уражені вірусом Ебола.