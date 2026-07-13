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Найвпливовіший політичний альянс світу засудив переслідування Тимошенко

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Найвпливовіший політичний альянс світу засудив переслідування Тимошенко
Юлія Тимошенко під час обшуку у робочому кабінеті

Центристський демократичний інтернаціонал закликав українську владу гарантувати дотримання презумпції невинуватості та права на справедливий суд

Центристський демократичний інтернаціонал (CDI) – найбільший альянс правоцентристських політичних партій у світі (115 партій із 83 країн) – засудив переслідування Юлії Тимошенко. Ухвалена одностайно Генеральною Асамблеєю CDI резолюція, запропонована партією «Батьківщина», наголошує, що переслідування лідера опозиції є несумісним із принципами верховенства права та політичного плюралізму і послаблює єдність України в умовах російської агресії.

У документі також міститься заклик до української влади гарантувати дотримання презумпції невинуватості та права на справедливий суд.

Організація наголошує на неприпустимості використання правоохоронних і антикорупційних органів як інструментів політичного тиску.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко від початку відкидає будь-які звинувачення на свою адресу та називає справу проти себе політичним переслідуванням. Захист лідерки «Батьківщини» домігся рішень Вищого антикорупційного суду про скасування раніше встановлених обмежень, зокрема Юлії Тимошенко дозволено виїжджати за кордон для політичної та парламентської діяльності.

Справа лідерки «Батьківщини» також перебуває під моніторингом міжнародних і європейських правозахисних організацій. Делегати Парламентської асамблеї Ради Європи вже виступили проти переслідування Юлії Тимошенко, закликавши забезпечити чесне розслідування справи. Вони вказали на ігнорування практики Європейського суду з прав людини, а також висловили занепокоєння через можливий монтаж аудіозапису розмови та наголосили на необхідності проведення незалежного аналізу.

7 липня Вищий антикорупційний суд скасував процесуальні обов’язки, покладені на лідерку депутатської фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко. «З моменту направлення обвинувального акту до суду я втратила процесуальний статус підозрюваної та набула інший процесуальний статус, а кримінальне провадження перейшло в стадію судового провадження. За таких обставин припинили існування процесуальні передумови і часові межі дії ухвали слідчого судді від 7 травня, яка була постановлена виключно на стадії досудового розслідування щодо підозрюваної особи», – зазначила Тимошенко.

Наступне підготовче засідання у справі відбудеться 22 липня.

 

Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина Антикорупційний суд

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