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Віктор Ющенко та Ільхам Алієв провели переговори щодо розвитку партнерства України та Азербайджану

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Віктор Ющенко та Ільхам Алієв провели переговори щодо розвитку партнерства України та Азербайджану
Ющенка та Алієва пов'язує понад двадцять років дружби
Фото: Facebook/Віктор Ющенко

Політики обговорили майбутнє двох країн, нові спільні проєкти та зміцнення стратегічного партнерства

Третій президент України Віктор Ющенко провів особисту зустріч із президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим за участю посла України Юрія Гусєва. Про це Ющенко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

За словами Ющенка, між ними відбувся теплий та змістовний діалог справжніх друзів і надійних партнерів. Він нагадав, що історія дружби з родиною Алієвих розпочалася ще у 1989 році в Нахічевані зі знайомства з Гейдаром Алієвим, а з чинним президентом Азербайджану його поєднує понад двадцять років особистих взаємин.

«Важливим результатом цієї роботи стало офіційне закріплення стратегічного партнерства між нашими державами. 22 травня 2008 року, під час офіційного візиту Президента Ільхама Алієва до Києва, ми підписали Декларацію про дружбу і стратегічне партнерство між Україною та Азербайджанською Республікою. Цей документ визначив стратегічний характер наших двосторонніх відносин і заклав міцну основу для їх подальшого розвитку. Під час нинішньої зустрічі ми говорили про сьогодення і майбутнє наших країн, розвиток двосторонньої співпраці та конкретні проєкти, над підготовкою яких продовжать працювати наші команди», – розповів Ющенко.

Він висловив особливу вдячність Ільхаму Алієву та азербайджанському народові за послідовну підтримку України, надану гуманітарну допомогу, піклування про українських дітей та незмінну повагу до суверенітету й територіальної цілісності України. Також він подякував Послу Юрію Гусєву та колективу українського диппредставництва в Азербайджані за якісну організацію візиту.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов на початку серпня відвідав Київ. Під час переговорів із главою МЗС України Андрієм Сибігою сторони обговорили економічну співпрацю, енергетичну безпеку, підготовку до опалювального сезону та питання регіональної стабільності.

До слова, Джейхун Байрамов заявив, що Азербайджан готовий за потреби постачати природний газ до України та розширювати співпрацю з Києвом у сфері енергетичної безпеки.

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Теги: Віктор Ющенко Ільхам Алієв Україна Азербайджан президент

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