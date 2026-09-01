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Ющенко щемливо привітав дружину з ювілеєм

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Колишня перша леді Катерина Ющенко святкує день народження
фото: Віктор Ющенко/Facebook

Віктор Ющенко: «Бути дружиною й матір'ю в часи війни – це особливий подвиг»

Сьогодні, 1 вересня, дружина третього президента України Віктора Ющенка Катерина Ющенко святкує 65-річчя. Колишній очільник держави щемливо привітав кохану з ювілеєм. Про це пише «Главком» із посиланням на допис експрезидента.

Віктор Ющенко подякував дружині за її любов та підтримку у непрості часи. Експрезидент назвав Катерину Ющенко «найкращою дружиною та мамою» для їхніх дітей. «Дорога моя, єдина Катерино! ​Сьогодні, коли над нашою землею триває боротьба за право бути українцями, я щодня дякую Богові за твою любов і за те, що ти поруч. Ти – найкраща у світі дружина й мати. У часи найважчих випробувань твоє ніжне серце стало нашою непорушною твердинею, а твоя турбота тими міцними мурами, які бережуть наш дім», – написав він.

Ющенко щемливо привітав дружину з ювілеєм фото 1
фото: Віктор Ющенко/Facebook

Ющенко зазначив, що під час війни бути мамою та дружиною нелегко. Однак Катерині Ющенко це вдається, вона молиться не лише за власних дітей, але й за Україну.

«​Бути дружиною й матір'ю в часи війни – це особливий подвиг, який ти несеш із невимовною грацією та силою. Твоя молитва, твоя материнська тривога за країну, твоя незламна віра в перемогу – це те, що дає сили й мені, і кожному поруч. Ти вмієш зігріти найтеплішим словом у найхолодніші дні, вмієш подарувати надію тоді, коли навколо темрява. Ти наша справжня Берегиня, яка здатна зберегти світло родинного вогнища навіть серед вогню», – зазначив колишній президент.

Ющенко щемливо привітав дружину з ювілеєм фото 2
фото: Віктор Ющенко/Facebook

Наостанок Віктор Ющенко побажав дружині здоровʼя, мирного неба та нагадав про її відданість Україні та свою любов до коханої.

«​Твоя гідність, твоя відданість рідній землі та твоя безмежна здатність кохати щодня нагадують мені, за що ми стоїмо на своїй Богом даній землі. Я бажаю тобі передусім одного – переможного, мирного неба. Нехай Господь береже тебе від усіх бід, посилає міцне здоров'я та душевну силу переплавити цей біль на нове, щасливе життя.​З днем народження, кохана. Я безмежно люблю тебе. Ми все витримаємо, бо ми на своїй землі і з нами правда. Обіймаю тебе міцно-міцно», – висловився Ющенко.

Ющенко щемливо привітав дружину з ювілеєм фото 3
фото: Віктор Ющенко/Facebook

Нагадаємо, у 2022 році президент України Володимир Зеленський вітав дружину Олену Зеленську з днем народження. Тоді першій леді виповнилося 44 роки.  «Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш», – написав Зеленський і продовжив перелічувати спільні з дружиною досягнення за роки шлюбу. 

До слова, п'ятий президент України Петро Порошенко у соцмережах вітав свою дружину Марину Порошенко з днем народженням. Він розповів, що його завжди надихало те, як його дружина за будь-яких умов залишається оптимісткою та мудрістю вирішує усі проблеми.

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Теги: Віктор Ющенко президент дружина перша леді день народження ювілей

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