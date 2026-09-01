Ющенко щемливо привітав дружину з ювілеєм
Віктор Ющенко: «Бути дружиною й матір'ю в часи війни – це особливий подвиг»
Сьогодні, 1 вересня, дружина третього президента України Віктора Ющенка Катерина Ющенко святкує 65-річчя. Колишній очільник держави щемливо привітав кохану з ювілеєм. Про це пише «Главком» із посиланням на допис експрезидента.
Віктор Ющенко подякував дружині за її любов та підтримку у непрості часи. Експрезидент назвав Катерину Ющенко «найкращою дружиною та мамою» для їхніх дітей. «Дорога моя, єдина Катерино! Сьогодні, коли над нашою землею триває боротьба за право бути українцями, я щодня дякую Богові за твою любов і за те, що ти поруч. Ти – найкраща у світі дружина й мати. У часи найважчих випробувань твоє ніжне серце стало нашою непорушною твердинею, а твоя турбота тими міцними мурами, які бережуть наш дім», – написав він.
Ющенко зазначив, що під час війни бути мамою та дружиною нелегко. Однак Катерині Ющенко це вдається, вона молиться не лише за власних дітей, але й за Україну.
«Бути дружиною й матір'ю в часи війни – це особливий подвиг, який ти несеш із невимовною грацією та силою. Твоя молитва, твоя материнська тривога за країну, твоя незламна віра в перемогу – це те, що дає сили й мені, і кожному поруч. Ти вмієш зігріти найтеплішим словом у найхолодніші дні, вмієш подарувати надію тоді, коли навколо темрява. Ти наша справжня Берегиня, яка здатна зберегти світло родинного вогнища навіть серед вогню», – зазначив колишній президент.
Наостанок Віктор Ющенко побажав дружині здоровʼя, мирного неба та нагадав про її відданість Україні та свою любов до коханої.
«Твоя гідність, твоя відданість рідній землі та твоя безмежна здатність кохати щодня нагадують мені, за що ми стоїмо на своїй Богом даній землі. Я бажаю тобі передусім одного – переможного, мирного неба. Нехай Господь береже тебе від усіх бід, посилає міцне здоров'я та душевну силу переплавити цей біль на нове, щасливе життя.З днем народження, кохана. Я безмежно люблю тебе. Ми все витримаємо, бо ми на своїй землі і з нами правда. Обіймаю тебе міцно-міцно», – висловився Ющенко.
Нагадаємо, у 2022 році президент України Володимир Зеленський вітав дружину Олену Зеленську з днем народження. Тоді першій леді виповнилося 44 роки. «Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш», – написав Зеленський і продовжив перелічувати спільні з дружиною досягнення за роки шлюбу.
До слова, п'ятий президент України Петро Порошенко у соцмережах вітав свою дружину Марину Порошенко з днем народженням. Він розповів, що його завжди надихало те, як його дружина за будь-яких умов залишається оптимісткою та мудрістю вирішує усі проблеми.
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