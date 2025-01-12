Колишній глава «Укроборонпрому» оголосив про розлучення

У червні 2023 року Юрій Гусєв уже намагався розлучитись із дружиною

Ексочільник Херсонської обласної державної адміністрації та «Укроборонпрому», а нині посол України в Республіці Азербайджан Юрій Гусєв після 15 років шлюбу розлучається з дружиною. Про намір припинити стосунки він написав на одній зі своїх сторінок у Facebook. Юрій Гусєв вказав, що «розлучення – це не кінець, а початок нового етапу», а також додав, що його шлюб «був наповнений багатьма складними, іноді дуже конфліктними, але також не менш прекрасними моментами».

Якщо вірити дописам дружини Гусєва Ольги, ще в листопаді в родині було все гаразд. На своїй сторінці у Facebook вона ніжно вітала коханого з днем народження та зізнавалася у почуттях.

«Ти – моя міцна кам’яна стіна, за якою завжди відчуваю себе захищеною. Кожен день поруч із тобою – це незабутня неймовірно цікава подорож. Разом з тобою впевнено крокуємо у майбутнє, знаючи, що попереду нас чекає ще багато щасливих моментів. Бажаю тобі невичерпної енергії, здійснення всіх задумів і мрій, а ще – щоб на кожному кроці ти знаходив нові причини для щастя. Дякую, що ти є. Люблю безмежно!», – писала Ольга Гусєва.

Як пише Кавун.City, у червні 2023 року Юрій Гусєв уже намагався розлучитись із дружиною – є відповідний позов до суду, але згодом передумав, про що свідчить відповідна ухвала.

За даними журналістів, у власності подружжя Гусєвих станом на кінець 2023 року – дві квартири в Києві, а особистих авто не було: і Ольга, і Юрій користувались безоплатно автівками інших. Причому у користуванні Юрія Гусєва була автівка компанії ТОВ «Аджакс Сістемс Манюфекчурінг», яка заснована на Кіпрі. Компанія зокрема торгує обладнанням для сигналізації і до 2022 року включно активно працювала з бюджетними коштами: лише у 2022-му компанія законтрактувала 1,3 мільйони бюджетних коштів.

Засновники компанії, чиєю автікою користується Юрій Гусєв фото: youcontrol.com.ua

Ольга Гусєва – засновниця ТОВ «Юкрейніан фешн груп». У 2021-му році компанія фігурувала у скандальній закупівлі відеоконтенту та поширення його в соцмережах (у лідерів думок та публічних людей): контракт без торгів на 2,4 млн грн уклали саме з компанією Ольги Гусєвої. Юрій Гусєв тоді очолював «Укроборонпром».

Контракти компанії Ольги Гусєвої у 2021 році фото: youcontrol.com.ua

Загалом у 2021 році компанія Ольги Гусєвої законтрактувала майже 4,4 млн бюджетних гривень.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що на порталі державних послуг «Дія» знову доступні свідоцтва про народження, розлучення, шлюб і зміну імені.