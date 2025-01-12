Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Колишній глава «Укроборонпрому» оголосив про розлучення

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Подружжя Гусєвих удруге вирішило розлучитися
фото з відкритих джерел

У червні 2023 року Юрій Гусєв уже намагався розлучитись із дружиною

Ексочільник Херсонської обласної державної адміністрації та «Укроборонпрому», а нині посол України в Республіці Азербайджан Юрій Гусєв після 15 років шлюбу розлучається з дружиною. Про намір припинити стосунки він написав на одній зі своїх сторінок у Facebook. Юрій Гусєв вказав, що «розлучення – це не кінець, а початок нового етапу», а також додав, що його шлюб «був наповнений багатьма складними, іноді дуже конфліктними, але також не менш прекрасними моментами».

Колишній глава «Укроборонпрому» оголосив про розлучення фото 1

Якщо вірити дописам дружини Гусєва Ольги, ще в листопаді в родині було все гаразд. На своїй сторінці у Facebook вона ніжно вітала коханого з днем народження та зізнавалася у почуттях.

«Ти – моя міцна кам’яна стіна, за якою завжди відчуваю себе захищеною. Кожен день поруч із тобою – це незабутня неймовірно цікава подорож. Разом з тобою впевнено крокуємо у майбутнє, знаючи, що попереду нас чекає ще багато щасливих моментів. Бажаю тобі невичерпної енергії, здійснення всіх задумів і мрій, а ще – щоб на кожному кроці ти знаходив нові причини для щастя.  Дякую, що ти є. Люблю безмежно!», – писала Ольга Гусєва.

Колишній глава «Укроборонпрому» оголосив про розлучення фото 2

Як пише Кавун.City, у червні 2023 року Юрій Гусєв уже намагався розлучитись із дружиною – є відповідний позов до суду, але згодом передумав, про що свідчить відповідна ухвала.

Колишній глава «Укроборонпрому» оголосив про розлучення фото 3

За даними журналістів, у власності подружжя Гусєвих станом на кінець 2023 року – дві квартири в Києві, а особистих авто не було: і Ольга, і Юрій користувались безоплатно автівками інших. Причому у користуванні Юрія Гусєва була автівка компанії ТОВ «Аджакс Сістемс Манюфекчурінг», яка заснована на Кіпрі. Компанія зокрема торгує обладнанням для сигналізації і до 2022 року включно активно працювала з бюджетними коштами: лише у 2022-му компанія законтрактувала 1,3 мільйони бюджетних коштів.

Засновники компанії, чиєю автікою користується Юрій Гусєв
Засновники компанії, чиєю автікою користується Юрій Гусєв
фото: youcontrol.com.ua

Ольга Гусєва – засновниця ТОВ «Юкрейніан фешн груп». У 2021-му році компанія фігурувала у скандальній закупівлі відеоконтенту та поширення його в соцмережах (у лідерів думок та публічних людей): контракт без торгів на 2,4 млн грн уклали саме з компанією Ольги Гусєвої. Юрій Гусєв тоді очолював «Укроборонпром».

Контракти компанії Ольги Гусєвої у 2021 році
Контракти компанії Ольги Гусєвої у 2021 році
фото: youcontrol.com.ua

Загалом у 2021 році компанія Ольги Гусєвої законтрактувала майже 4,4 млн бюджетних гривень.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров поінформував, що на порталі державних послуг «Дія» знову доступні свідоцтва про народження, розлучення, шлюб і зміну імені. 

Читайте також:

Теги: Азербайджан посол Укроборонпром Facebook Юрій Гусєв Щастя розлучення подорож

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія атакує дешевими дронами, а чому Україна не відповідає симетрично?
Чому у Росії працюють аеропорти?
26 грудня, 2024, 14:23
Микола Княжицький: Я здогадуюся, як народилася ідея міністерства єдності
Микола Княжицький: Я здогадуюся, як народилася ідея міністерства єдності мости україни
13 грудня, 2024, 06:00
Перед вступом на посаду у Трампа зникають вороги
Глави корпорацій та колишні вороги шукають миру з Трампом – ВВС
18 грудня, 2024, 19:35
Зеленський висловив сподівання на активізацію співпраці між країнами
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів трьох держав
23 грудня, 2024, 21:18
«Укрзалізниця» додала 52 вагони до поїздів по всій Україні
«Укрзалізниця» додала пів сотні вагонів до передноворічних поїздів
26 грудня, 2024, 16:39
У жовтні 2021 року Саакашвілі повернувся до Грузії, де його було затримано. У Грузії проти Саакашвілі розслідують кілька кримінальних справ
«Тільки одне бажання». Саакашвілі звернувся до українців
27 грудня, 2024, 09:41
Уламки літака Embraer 190
Казахстан відправить чорні скриньки азербайджанського літака до Бразилії
29 грудня, 2024, 22:38
Посол Оксана Драмарецька розповіла, що міграційні системи Мексики та США інтегровані
Дипломатка: Значна кількість українців намагалися нелегально перетнути мексикансько-американський кордон
7 сiчня, 17:52
Звичайна фритюрниця може виявитись домашнім шпигуном
Китайські аерогрилі та фритюрниці «шпигують» за своїми власниками: дослідження
9 сiчня, 16:42

Життя

Колишній глава «Укроборонпрому» оголосив про розлучення
Колишній глава «Укроборонпрому» оголосив про розлучення
Дмитро Ярош ніжно привітав дружину із днем народження
Дмитро Ярош ніжно привітав дружину із днем народження
Українські полярники показали, як пінгвіни годують своїх дитинчат: миле відео
Українські полярники показали, як пінгвіни годують своїх дитинчат: миле відео
Джуд Лоу зіграє Путіна у фільмі «Кремлівський чарівник»
Джуд Лоу зіграє Путіна у фільмі «Кремлівський чарівник»
Легендарна актриса розповіла, чому їй досі соромно перед Параджановим
Легендарна актриса розповіла, чому їй досі соромно перед Параджановим
«Моє серце розбите». Які знаменитості втратили будинки через пожежі в Лос-Анджелесі
«Моє серце розбите». Які знаменитості втратили будинки через пожежі в Лос-Анджелесі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 січня: ситуація на фронті
59K
Десантники показали, як воюють у двоповерховому танку із чайником, мультиваркою та туалетом
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 січня 2025
43K
Українці цьогоріч мають заплатити податок за своє авто: сума чимала
29K
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
21K
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Сьогодні, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Сьогодні, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Сьогодні, 13:16
Хмарно, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 06:00
Смертельна ДТП у Києві, на Одещині вбило струмом 12-річну дитину: головне за ніч
Сьогодні, 05:46
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua