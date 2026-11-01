Колишня Андрія Хливнюка закрутила роман із російським олігархом Абрамовичем

Парочку підозрювали в стосунках від 2023 року, а нещодавно їх уперше заскочили разом на публіці

Колишня обраниця соліста гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка – українська модель Наталія Гоцій – закрутила роман з російським бізнесменом Романом Абрамовичем. Чутки про їхні стосунки ширились від 2023 року. Однак ані 42-річна модель, ані 60-річний бізнесмен не підтверджували ці плітки. Проте нещодавно парочка здійснила спільний вихід у світ. Вони разом відвідали International Art Festival, що відбувся у Баку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Oxu.az. Парочку сфотографували папараці та опублікували відповідні світлини.

Роман Абрамович, а поруч із ним із короткою стрижкою Наталія Гоцій фото: instagram.com/ruoxuaz

До слова, Наталія Гоцій перебувала в шлюбі з бізнесменом Романом Ніжником, від якого народила двох синів – Спартака та Тамерлана.

Також у Гоцій був короткотривалий роман з Андрієм Хливнюком, про який стало відомо 2021 року – уже після його завершення. Вона знялася у кліпі на пісню «Імперії впадуть» гурту «Бумбокс».

Що ж стосується Романа Абрамовича, то за його плечима три офіційних шлюби. Від другої дружини у бізнесмена є п’ятеро дітей. Третя дружина народила йому сина та доньку.

Нагадаємо, російський мільярдер Роман Абрамович міг приховувати свої статки та ухилятися від сплати податків за допомогою підроблених і датованих заднім числом документів. До підготовки фінансової звітності, у якій зникали мільярдні активи бізнесмена, була причетна кіпрська структура міжнародної аудиторської компанії Deloitte.

Також пов’язаний з російським олігархом Романом Абрамовичем британський ексміністр спорту та чинний високопосадовець МОК Г'ю Робертсон відіграв ключову роль у поверненні Росії в міжнародний спорт.