Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Колишня Андрія Хливнюка закрутила роман із російським олігархом Абрамовичем

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
42-річна модель зустрічається з 60-річним російським олігархом
фото з відкритих джерел

Парочку підозрювали в стосунках від 2023 року, а нещодавно їх уперше заскочили разом на публіці

Колишня обраниця соліста гурту «Бумбокс» Андрія Хливнюка – українська модель Наталія Гоцій – закрутила роман з російським бізнесменом Романом Абрамовичем. Чутки про їхні стосунки ширились від 2023 року. Однак ані 42-річна модель, ані 60-річний бізнесмен не підтверджували ці плітки. Проте нещодавно парочка здійснила спільний вихід у світ. Вони разом відвідали International Art Festival, що відбувся у Баку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Oxu.az. Парочку сфотографували папараці та опублікували відповідні світлини.

Роман Абрамович, а поруч із ним із короткою стрижкою Наталія Гоцій
Роман Абрамович, а поруч із ним із короткою стрижкою Наталія Гоцій
фото: instagram.com/ruoxuaz

До слова, Наталія Гоцій перебувала в шлюбі з бізнесменом Романом Ніжником, від якого народила двох синів – Спартака та Тамерлана.

Колишня Андрія Хливнюка закрутила роман із російським олігархом Абрамовичем фото 1

Також у Гоцій був короткотривалий роман з Андрієм Хливнюком, про який стало відомо 2021 року – уже після його завершення. Вона знялася у кліпі на пісню «Імперії впадуть» гурту «Бумбокс».

Що ж стосується Романа Абрамовича, то за його плечима три офіційних шлюби. Від другої дружини у бізнесмена є п’ятеро дітей. Третя дружина народила йому сина та доньку.

Нагадаємо, російський мільярдер Роман Абрамович міг приховувати свої статки та ухилятися від сплати податків за допомогою підроблених і датованих заднім числом документів. До підготовки фінансової звітності, у якій зникали мільярдні активи бізнесмена, була причетна кіпрська структура міжнародної аудиторської компанії Deloitte. 

Також пов’язаний з російським олігархом Романом Абрамовичем британський ексміністр  спорту та чинний високопосадовець МОК Г'ю Робертсон відіграв ключову роль у поверненні Росії в міжнародний  спорт.

Читайте також:

Теги: модель Бумбокс роман бізнесмен Роман Абрамович

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ала Роговцева: «Я вам всім бажаю шаленства любові»
89-річна Ада Роговцева стала обличчям бренду одягу (фото)
26 жовтня, 12:10
Внутрішній дисплей iPhone Duo має діагональ 7,6 дюйма, зовнішній – 5,4 дюйма
Новий iPhone Duo почав тріскатися: дослідники вказали на слабке місце
26 жовтня, 04:15
Японський письменник Рю Муракамі помер у віці 74 років
В Японії помер автор відомих романів Рю Муракамі: йому було 74 роки
23 жовтня, 09:56
Марія Желяскова 24 жовтня вирушить до Таїланду на відкриття конкурсу
Модель із Болграда представить Україну на конкурсі краси Miss Globe 2026
22 жовтня, 10:54
Кайлі Дженнер приміряла крила ангелів Victoria’s Secret
У бюстгальтері за $50 млн. Кайлі Дженнер уперше вийшла на подіум Victoria’s Secret
19 жовтня, 18:37
Сестри Хадід та невістка Арнольда Шварценеггера, модель Еббі Чемпіон на шоу Victoria’s Secret 2026
Victoria’s Secret Show 2026: найяскравіші виходи моделей і гучні повернення легенд (фото)
19 жовтня, 17:03
До Фундації Ліни Костенко завітали українські зірки, серед яких Святослав Вакарчук, Сергій Жадан та інші
Ліна Костенко зустрілася з акторами вистави «Маруся Чурай»
14 жовтня, 15:36
Юристи російського олігарха заявили, що немає доказів того, що він знав про фальсифікацію документів
Абрамович приховав мільярди та ухилився від податків через підроблені документи – BBC
13 жовтня, 11:12
Нові правила користування набудуть чинності 12 листопада
Anthropic запровадила нові правила: ображати ШІ заборонено
9 жовтня, 04:27

Життя

Колишня Андрія Хливнюка закрутила роман із російським олігархом Абрамовичем
Колишня Андрія Хливнюка закрутила роман із російським олігархом Абрамовичем
Помер учасник улюбленого гурту Путіна
Помер учасник улюбленого гурту Путіна
Зірковий учасник «Ліги сміху» і захисник пояснив, за чим військові сумуватимуть у цивільному житті
Зірковий учасник «Ліги сміху» і захисник пояснив, за чим військові сумуватимуть у цивільному житті
Відома журналістка розповіла, як її обіймала Юлія Тимошенко у піжамі
Відома журналістка розповіла, як її обіймала Юлія Тимошенко у піжамі
Григорій Козловський вивів Emily Resort на міжнародний рівень: комплекс отримав звання найкращого медичного курорту Європи
Григорій Козловський вивів Emily Resort на міжнародний рівень: комплекс отримав звання найкращого медичного курорту Європи
Має 72 онуків й правнуків та 10 дітей. 104-річна мешканка Львівщини розкрила секрет довголіття
Має 72 онуків й правнуків та 10 дітей. 104-річна мешканка Львівщини розкрила секрет довголіття

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2026
150K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
113K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
77K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
Вчора, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12
В Україні до 15°, у деяких областях дощитиме: погода на 30 жовтня 2026 року
30 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua