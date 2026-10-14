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Ліна Костенко зустрілася з акторами вистави «Маруся Чурай»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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До Фундації Ліни Костенко завітали українські зірки, серед яких Святослав Вакарчук, Сергій Жадан та інші
фото: Іnstagram.com/sviatoslav.vakarchuk

«Океан Ельзи» працював над аранжуванням музики до вистави «Маруся Чурай»

Українська поетеса Ліна Костенко зустрілася з акторами Івано-Франківського національного академічного драматичного театру, які грають у виставі «Маруся Чурай» за мотивами її однойменного роману. Про це пише «Главком» із посиланням на LB.ua.

Зустріч Ліни Костенко та акторів вистави «Маруся Чурай» відбулася у стінах її Фундації. Серед гостей також були присутні видавець Ліни Василівни Іван Малкович, співаки Сергій Жадан та Святослав Вакарчук, режисер Олесь Санін, актор Євген Нищук, журналістка Соня Кошкіна та інші відомі українці.

Ліна Костенко зустрілася з акторами вистави «Маруся Чурай»
Ліна Костенко зустрілася з акторами вистави «Маруся Чурай»
фото: Іnstagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Актори, які завітали до письменниці, грають у п’єсі, поставленій за історичним романом у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай», що вийшов у 1979 році.

Ліна Костенко зустрілася з акторами вистави «Маруся Чурай» фото 1
фото: Іnstagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Під час зустрічі з Ліною Костенко актори, артисти та режисери розмовляли про саму виставу, її сучасну інтерпретацію та героїв, створених письменницею. Крім того, усі гості заспівали разом українську народну пісню «Ой чий то кінь стоїть».

До Фундації Ліни Костенко завітали українські зірки
До Фундації Ліни Костенко завітали українські зірки
фото: Іnstagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Разом із акторами вистави можна було побачити фронтмена гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука та його команду. Він розповів у соцмережах, що колектив також долучився до створення вистави. «Для мене велика честь працювати над музикою та аранжуваннями до вистави за її твором. Учора ми всі разом, сидячи поруч із Ліною Василівною, відтворили частину вистави. Це був особливий момент. Яке щастя жити з нею в один час», – написав він.

Ліна Костенко зустрілася з акторами вистави «Маруся Чурай» фото 2
фото: Іnstagram.com/sviatoslav.vakarchuk

До слова, фронтмен гурту «Океан Ельзи» співак Святослав Вакарчук пригадував, як у школі читав твори поетеси, а згодом писав музику для вистави за мотивами її роману. Тоді артист навіть не підозрював, що з часом він буде створювати музику для вистави «Маруся Чурай» та навіть мати можливість особисто знати Ліну Василівну. 

Нагадаємо, 19 березня свій день народження відзначила видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко. Одній із найвпливовіших постатей сучасної української культури виповнилося 96 років. Ліна Василівна та її донька Оксана Пахльовська радо прийняли гостей, серед яких друзі і знайомі, політики та відомі митці.

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Теги: Ліна Костенко література театр шоубіз вистава роман

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