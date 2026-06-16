Трампу знову загрожувала небезпека? ФБР зірвало план нападу на резиденцію президента

Слідчі заявляють про змову із дронами, снайперами та спробою прориву до Білого дому

Федеральне бюро розслідувань США заявило про викриття масштабної змови, учасники якої нібито планували атаку під час турніру UFC Freedom 250 на території Білого дому. У межах розслідування вже затримано п'ятьох підозрюваних, а загалом правоохоронці встановили 23 осіб, які можуть бути причетними до підготовки нападу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

За даними журналістів, ФБР отримало інформацію про потенційну загрозу ще 10 червня, після чого розпочало спецоперацію із затримання можливих учасників злочинної мережі.

Як стверджують джерела телеканалу, план передбачав використання безпілотників, начинених вибухівкою, для ударів по будівлях поблизу Білого дому. За задумом організаторів, це мало спричинити паніку та масову евакуацію людей із території проведення заходу.

Після цього натовп нібито планували спрямувати в район заздалегідь підготовлених снайперських позицій. Також слідство розглядає версію про підготовку так званої «другої хвилі» нападу, під час якої учасники змови могли спробувати прорватися через ворота президентської резиденції.

Наразі всі ці обставини перевіряються правоохоронними органами. За інформацією Fox News, один із фігурантів справи під час допитів заявив, що метою змовників було завдати удару по представниках «капіталістичних еліт», «мільярдерах» та посадовцях, які отримували пожертви від Американсько-ізраїльського комітету з громадських зв'язків (AIPAC).

Водночас офіційні органи поки що не оприлюднили повного переліку обвинувачень та не повідомили деталей щодо можливих організаторів змови.

Нагадаємо, що турнір UFC Freedom 250 проходив на території Білого дому та був присвячений 250-річчю Сполучених Штатів. Захід відвідували тисячі гостей, серед яких були політики, бізнесмени та представники американських силових структур.