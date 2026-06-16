Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трампу знову загрожувала небезпека? ФБР зірвало план нападу на резиденцію президента

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трампу знову загрожувала небезпека? ФБР зірвало план нападу на резиденцію президента
ФБР затримало підозрюваних у підготовці атаки на захід Трампа
фото: AP

Слідчі заявляють про змову із дронами, снайперами та спробою прориву до Білого дому

Федеральне бюро розслідувань США заявило про викриття масштабної змови, учасники якої нібито планували атаку під час турніру UFC Freedom 250 на території Білого дому. У межах розслідування вже затримано п'ятьох підозрюваних, а загалом правоохоронці встановили 23 осіб, які можуть бути причетними до підготовки нападу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

За даними журналістів, ФБР отримало інформацію про потенційну загрозу ще 10 червня, після чого розпочало спецоперацію із затримання можливих учасників злочинної мережі.

Як стверджують джерела телеканалу, план передбачав використання безпілотників, начинених вибухівкою, для ударів по будівлях поблизу Білого дому. За задумом організаторів, це мало спричинити паніку та масову евакуацію людей із території проведення заходу.

Після цього натовп нібито планували спрямувати в район заздалегідь підготовлених снайперських позицій. Також слідство розглядає версію про підготовку так званої «другої хвилі» нападу, під час якої учасники змови могли спробувати прорватися через ворота президентської резиденції.

Наразі всі ці обставини перевіряються правоохоронними органами. За інформацією Fox News, один із фігурантів справи під час допитів заявив, що метою змовників було завдати удару по представниках «капіталістичних еліт», «мільярдерах» та посадовцях, які отримували пожертви від Американсько-ізраїльського комітету з громадських зв'язків (AIPAC).

Водночас офіційні органи поки що не оприлюднили повного переліку обвинувачень та не повідомили деталей щодо можливих організаторів змови.

Нагадаємо, що турнір UFC Freedom 250 проходив на території Білого дому та був присвячений 250-річчю Сполучених Штатів. Захід відвідували тисячі гостей, серед яких були політики, бізнесмени та представники американських силових структур.

Читайте також:

Теги: ФБР дрон Дональд Трамп UFC

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Венс: Знадобиться трохи часу, щоб навчитися миру
Венс заявив, що буде присутній на підписанні угоди між Іраном та США
Вчора, 05:12
Дональд Трамп та голова UFC Дейна Уайт слухають гімн США
Дональд Трамп та Дейна Вайт прибули на турнір UFC Freedom 250 біля Білого дому
Вчора, 04:01
Президент США Дональд Трамп
Трамп висунув Ірану ультиматум через затягування переговорів
10 червня, 14:52
Ім'я Меркель у дискусії про переговорника з'явилося ще в травні
Ангела Меркель може стати переговорником від ЄС: екс-канцлерка проти
9 червня, 01:38
Трамп заявив, що ставився б до будь-якої зустрічі з іранським лідером із повагою
Трамп готовий зустрітися з верховним лідером Ірану, але за однієї умови
5 червня, 10:39
Безпілотник, який атакував українську інфраструктуру, впав у румунському місті Галац
Прем’єр Румунії перервав візит до Молдови через падіння російського БпЛА
29 травня, 13:52
Підтримка Трампа обвалилася до рекордно низького рівня
Трамп встановив антирекорд популярності серед президентів США
29 травня, 11:35
Трамп проведе засідання членів свого кабінету у заміській резиденції Кемп-Девід
Трамп збирає членів свого кабінету через ситуацію з Іраном
26 травня, 23:10
Адміністрація Трампа відправляє Родні Мімс Кука на форум Путіна
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
22 травня, 09:25

Політика

Трампу знову загрожувала небезпека? ФБР зірвало план нападу на резиденцію президента
Трампу знову загрожувала небезпека? ФБР зірвало план нападу на резиденцію президента
Президент заявив, що РФ втратила ініціативу на деяких напрямках фронту
Президент заявив, що РФ втратила ініціативу на деяких напрямках фронту
Трамп зробив заяву про санкції проти російської нафти
Трамп зробив заяву про санкції проти російської нафти
«Наступна зима не буде легкою». Зеленський пригрозив РФ
«Наступна зима не буде легкою». Зеленський пригрозив РФ
Велика Британія оголосила про фінансову підтримку атомної енергетики України
Велика Британія оголосила про фінансову підтримку атомної енергетики України
Зеленський і Трамп обговорили передачу Україні ліцензій на виробництво ракет Patriot
Зеленський і Трамп обговорили передачу Україні ліцензій на виробництво ракет Patriot

Новини

Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Сьогодні, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua