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Пов’язаний з Абрамовичем британець Робертсон вплинув на повернення РФ у міжнародний спорт – ЗМІ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Пов’язаний з Абрамовичем британець Робертсон вплинув на повернення РФ у міжнародний спорт – ЗМІ
Абрамович довірив долю свого ключового британського активу Робертсону

Робертсон відіграв ключову роль в ухваленні МОК проросійських реформ

Пов’язаний з російським олігархом Романом Абрамовичем британський ексміністр спорту та чинний високопосадовець МОК Г'ю Робертсон відіграв ключову роль у поверненні Росії в міжнародний спорт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ресурс Fair Play.

Роль Робертсона у поверненні Росії у Міжнародний спорт

Зазначається, що Робертсон відіграв ключову роль в ухваленні МОК реформ під назвою «Fit for the Future» (були ухвалені під час сесії МОК в Лозанні, 24-25 червня 2026 року). Ці зміни фактично усунули юридичні підстави для ізоляції Росії та Білорусі у світовому спорті – зокрема через новий параграф 6 у Правилі 2 Олімпійської хартії про «нейтральність».

Розробкою ключових поправок, що заклали інституційну основу для скасування санкцій та повернення спортсменів Росії й Білорусі у світовий спорт, займалася Робоча група з фундаментальних принципів олімпізму під керівництвом саме Робертсона.

«Робертсон був обраний архітектором цих поправок не випадково – його бездоганна британська військово-політична біографія слугувала «прикриттям», яке робило реформу невразливою для критики. При цьому сама його підтримка повернення росіян – не ситуативне рішення, а наслідок багаторічних зв'язків із росією та російським капіталом», – зазначають автори Fair Play.

(для перегляду – натисніть на документ)

Зв'язок Робертсона з Абрамовичем

У лютому 2022 року, на тлі загрози неминучої конфіскації майна з боку британського уряду, російський мільярдер Роман Абрамович оголосив про передачу контролю над футбольним клубом «Челсі» опікунам благодійного фонду Chelsea Foundation. Сер Г’ю Робертсон став одним із шести довірених осіб, які взяли на себе «керівництво» над активом, оціненим у понад 2,39 млрд фунтів стерлінгів.

Передача контролю над клубом Робертсону та його колегам мала тимчасово захистити «Челсі» від жорсткого санкційного удару. Той факт, що Абрамович довірив долю свого ключового британського активу Робертсону, свідчить про високий рівень довіри до нього з боку представників великого російського бізнесу.

Як повідомлялося, Міжнародний олімпійський комітет затвердив зміни до Олімпійської хартії. Критики наголошували, що реформа послабила бар'єри, які стримували повне повернення Росії до міжнародних змагань.

Генеральний директор правозахисної організації Global Athlete Роб Колер заявляв, що реформа ризикує підірвати олімпійський рух.

«Послання буде однозначним: війна, систематичний допінг і неодноразові порушення Олімпійської хартії більше не є перешкодами для повноцінної участі», – застеріг він.

Також український скелетоніст Владислав Гераскевич ексклюзивно для «Главкома» коментував скандальне рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо внесення змін до Олімпійської хартії.

«Всі зміни мають бути чіткими, щоб ці правила були об’єктивними, а не такими, як ми це бачили на Олімпійських іграх 2026 року. Коли окремі представники МОК самі інтерпретували правила у зручний для них спосіб, хоча випадки, здавалося б, були ідентичними.

Якщо МОК справді хоче підвищити свою «нейтральність», то, в першу чергу, сам має вийти з політичних майданчиків, на кшталт ООН, та перестати відвідувати саміти G20.

Також організація має припинити запрошувати президентів країн на відкриття змагань і приділяти їм надмірну увагу під час церемоній.

Поки що все це виглядає лише замилюванням очей та зручними змінами правил для повернення російських спортсменів, які підтримують війну, до змагань під прикриттям псевдонейтральності», – зазначив скелетоніст.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Теги: МОК Роман Абрамович росія спорт пропаганда

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