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Китай отримав небезпечний «тіньовий флот» – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай отримав небезпечний «тіньовий флот» – Financial Times
Тайвань занепокоєний флотом, що належить Китаю
фото: Адміністрація національної берегової охорони Тайваню

Тайвань вносить до чорного списку кораблі «тіньового флоту», що належать Китаю 

Тайвань вніс до чорного списку 52 китайських судна, які працюють під чужими прапорами. Про це пише Financial Times.

Спецслужби Тайваню склали чорний санкційний список із 52 суден, що належать Китаю і плавають під прапорами третіх країн. У Тайбеї стверджують, що відстежуватимуть і активно перевірятимуть їх, щоб контролювати частину тіньового флоту, який швидко зростає, що викликає стурбованість у сфері глобальної безпеки. 

Це відбувається після розриву підводного кабелю зв’язку поблизу Тайваню на початку січня. Адміністрація національної берегової охорони Тайваню ідентифікувала зареєстроване в Камеруні вантажне судно Shunxin 39 як підозрюваного в інциденті.

Тепер Тайбей буде націлений на судна під прапорами таких країн, як Камерун, Танзанія, Монголія, Того та Сьєрра-Леоне, де, на його думку, процеси реєстрації суден часто не відповідають суворим стандартам безпеки та нормативним нормам.

З 52 ідентифікованих суден 15 були визнані небезпечними через їх тривалу присутність у водах Тайваню протягом минулого року. Серед них одне судно було позначено як «висока загроза», а кілька інших віднесено до категорії середніх або нижчих рівнів ризику.

Раніше цього місяця судну Shunxin 39 було наказано повернутися у води поблизу порту Кілунг для проведення розслідування. Через погану погоду офіцери берегової охорони не змогли піднятися на борт судна для розслідування та не змогли його затримати. Корабель продовжив свій шлях до Південної Кореї.

Пізніше стало відомо, що судно належить компанії Jie Yang Trading із Гонконгу, яку очолює громадянин Китаю.

Раніше цього місяця Бюро національної безпеки Тайваню повідомило, що кораблі будуть включені до списку суден для пріоритетної перевірки в портах.

Крім того, якщо ці кораблі увійдуть в радіус 24 морських миль від узбережжя Тайваню і будуть близькі до місця підводних кабелів, берегову охорону буде направлено на їх борт і розслідує.

Занепокоєння викликали й інші кораблі, що зависають біля берегової лінії Тайваню. Наприклад, російське генеральне вантажне судно « Василь Шукшин» під прапором Белізу вийшло з російського порту «Східний» 8 грудня та затрималося біля узбережжя Тайваню 19 грудня, повідомляє Рей Пауелл, директор морської аналітичної групи SeaLight, пов’язаної зі Стенфордським університетом.

Пауелл сказав, що судно «безцільно перетинало» територію поблизу тайванської підводної кабельної станції Fangshan протягом трьох з половиною тижнів «без видимих ​​причин», але з тих пір воно почало повертатися до Росії на початку цього тижня.

За даними постачальника даних Windward, частота саботажу підводної інфраструктури зросла з лише двох інцидентів у 2000 році до 75 інцидентів у 2024 році, причому моря навколо Тайваню, а також Балтійське море стали гарячими точками для кораблів, які навмисно тягнуть якорі, щоб зняти критичну підводну інфраструктуру.

Нагадаємо, Тайвань звинуватив Китай у пошкодженні підводного кабелю поблизу свого узбережжя.

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Теги: санкції Китай корабель розслідування Тайвань флот

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