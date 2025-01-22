TikTok хоче укласти угоду, щоб продовжити роботу у США

Переговори про регулювання діяльності TikTok у США можуть відбутися цього тижня

TikTok має намір укласти угоду, яка гарантує, що платформа зможе вільно функціонувати в США. Про це заявив генеральний директор General Atlantic Білл Форд на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, повідомляє Axios.

General Atlantic є великим інвестором китайської материнської компанії TikTok – ByteDance, водночас Форд входить до ради директорів компанії.

За словами Форда, укладення угоди для продовження роботи TikTok у США «в загальних інтересах». За його словами, переговори можуть пройти «ближче до кінця тижня», в них братимуть участь уряди США та Китаю, а також представники компанії та ради директорів.

Нагадаємо, ввечері, 18 січня, застосунок TikTok припинив роботу в Сполучених Штатах. Однак згодом відеохостинг відновив роботу на тлі заяви Трампа про відкладання блокування соцмережі.

Блокування відбулося після того, як 17 січня Верховний суд підтримав заборону, яка була ухвалена Конгресом та підписана президентом Джо Байденом у квітні. Закон забороняє американським компаніям розміщувати або обслуговувати контент для платформи соціальних медіа, що належить Китаю, якщо вона не продається покупцеві зі Сполучених Штатів або одному з їхніх союзників.

Закон, який вимагав від ByteDance протягом девʼяти місяців продати TikTok американському власнику, інакше мережу заборонять у США, президент Джо Байден підписав 24 квітня 2024 року. Міністерство юстиції країни визначило, що TikTok становить загрозу «величезної глибини та масштабу національній безпеці». Мовляв, завдяки цьому застосунку Китай поширює пропаганду, а також використовує спеціальне програмне забезпечення, яке стимулює дітей проводити якнайбільше часу на платформі.

Наприкінці грудня Трамп виступив за те, щоби TikTok продовжував працювати в Сполучених Штатах принаймні на деякий час. Заява обраного президента перед натовпом у Феніксі стала одним із найсильніших меседжів про те, що він виступає проти можливого виходу TikTok з ринку США. Він озвучив свою позицію після того, як на початку тижня провів зустріч з генеральним директором TikTok.

До слова, президент США підписав виконавчий указ, який відтерміновує на 75 днів заборону TikTok.

Тим часом користувачі TikTok у США активно переходять на інший китайський застосунок – RedNote. Це конкурент TikTok, який популярний серед молоді в Китаї і на Тайвані і має вигляд комбінації TikTok та Instagram.