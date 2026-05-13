Хворий на рак король Чарльз звернувся до лікарів

Чарльз III поспілкувався з пацієнтами та лікарями в онкологічному центрі

У 2024 році королю Чарльзу III діагносували рак

Король Великої Британії Чарльз III, якому діагностували рак, відвідав лікарню Національної служби охорони здоров'я. Букінгемський палац також опублікував звернення монарха до лікарів. Про це пише «Главком» із посиланням на Geo News.

Після того як у 2024 році королю Чарльзу діагностували рак, він почав долучатися до ініціатив із допомоги онкохворим пацієнтам. Відомо, що король опікується Королівським коледжем Лондона.

Тож він відвідав лікарню, де застосовують новітні технології для лікування пацієнтів. «В онкологічному центрі лікарні король поспілкувався з пацієнтами, які проходять хімієтерапію, а також із медсестрами та лікарями. Цього року виповнюється 60 років онкологічному напряму Guy’s Hospital, а центр об’єднав служби, які раніше були розташовані на 13 різних майданчиках», – зазначили у палаці.

Букінгемський палац опублікував звернення монарха до лікарів. «Велика подяка всім блискучим лікарям, медсестрам і працівникам сфери охорони здоров’я, які рятують життя та піклуються про добробут людей, поки ми відзначаємо 300-річчя лікарні Guy’s Hospital», – йдеться у повідомленні.

Під час візиту до лікарні королю Чарльзу продемонстрували, як професори та студенти використовують штучний інтелект і робототехніку для лікування пацієнтів з онкологією.

У короля Чарльза діагностували рак після планового медичного обстеження. Який саме тип раку має монарх, у Букінгемському палаці не розкривають. Попри хворобу, король Великої Британії продовжує виконувати свої королівські обов’язки та з’являтися на публіці.

Нагадаємо, 5 лютого 2024 року пресслужба Букінгемського палацу повідомила, що лікарі виявили у Чарльза III рак під час обстеження після операції через збільшення передміхурової залози. Король вже почав проходити регулярне лікування, але йому довелося на якийсь час відмовитися від публічних обов'язків.

Також повідомлялося, король Великої Британії Чарльз III був ненадовго госпіталізований після побічної реакції на лікування раку. 76-річний монарх згодом повернувся до своєї лондонської резиденції Кларенс-гаус, однак його заплановані публічні заходи було скасовано з перестороги.