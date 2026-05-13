Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Хворий на рак король Чарльз звернувся до лікарів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Чарльз III поспілкувався з пацієнтами та лікарями в онкологічному центрі
фото: Іnstagram.com/theroyalfamily
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

У 2024 році королю Чарльзу III діагносували рак 

Король Великої Британії Чарльз III, якому діагностували рак, відвідав лікарню Національної служби охорони здоров'я. Букінгемський палац також опублікував звернення монарха до лікарів. Про це пише «Главком» із посиланням на Geo News.

Після того як у 2024 році королю Чарльзу діагностували рак, він почав долучатися до ініціатив із допомоги онкохворим пацієнтам. Відомо, що король опікується Королівським коледжем Лондона.

Тож він відвідав лікарню, де застосовують новітні технології для лікування пацієнтів. «В онкологічному центрі лікарні король поспілкувався з пацієнтами, які проходять хімієтерапію, а також із медсестрами та лікарями. Цього року виповнюється 60 років онкологічному напряму Guy’s Hospital, а центр об’єднав служби, які раніше були розташовані на 13 різних майданчиках», – зазначили у палаці.

Чарльз III поспілкувався з пацієнтами та лікарями в онкологічному центрі
Чарльз III поспілкувався з пацієнтами та лікарями в онкологічному центрі
фото: Іnstagram.com/theroyalfamily

Букінгемський палац опублікував звернення монарха до лікарів. «Велика подяка всім блискучим лікарям, медсестрам і працівникам сфери охорони здоров’я, які рятують життя та піклуються про добробут людей, поки ми відзначаємо 300-річчя лікарні Guy’s Hospital», – йдеться у повідомленні.

Чарльз III поспілкувався з лікарями в онкологічному центрі в лікарні Національної служби охорони здоров'я
Чарльз III поспілкувався з лікарями в онкологічному центрі в лікарні Національної служби охорони здоров'я
фото: Іnstagram.com/theroyalfamily

Під час візиту до лікарні королю Чарльзу продемонстрували, як професори та студенти використовують штучний інтелект і робототехніку для лікування пацієнтів з онкологією.

Чарльз III в онкологічному центрі
Чарльз III в онкологічному центрі
фото: Іnstagram.com/theroyalfamily

У короля Чарльза діагностували рак після планового медичного обстеження. Який саме тип раку має монарх, у Букінгемському палаці не розкривають. Попри хворобу, король Великої Британії продовжує виконувати свої королівські обов’язки та з’являтися на публіці.

Хворий на рак король Чарльз звернувся до лікарів фото 1
фото: Іnstagram.com/theroyalfamily

Нагадаємо, 5 лютого 2024 року пресслужба Букінгемського палацу повідомила, що лікарі виявили у Чарльза III рак під час обстеження після операції через збільшення передміхурової залози. Король вже почав проходити регулярне лікування, але йому довелося на якийсь час відмовитися від публічних обов'язків.

Також повідомлялося, король Великої Британії Чарльз III був ненадовго госпіталізований після побічної реакції на лікування раку. 76-річний монарх згодом повернувся до своєї лондонської резиденції Кларенс-гаус, однак його заплановані публічні заходи було скасовано з перестороги.

Читайте також:

Теги: Король Чарльз III онкологія рак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Викид радіації внаслідок аварії на ЧАЕС мав серйозні наслідки для здоров'я українців
Аварія на ЧАЕС стала чинником ризиків онкології в українців: якими є наслідки впливу радіації сьогодні
26 квiтня, 10:04
Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі
Трамп прийняв короля Чарльза III у Білому домі
27 квiтня, 23:56
Вздовж 17-ї вулиці біля Білого дому разом із американськими прапорами майоріли австралійські замість британських
Вашингтон переплутав прапори напередодні візиту короля Чарльза III
28 квiтня, 14:02
Король Чарльз виступив з промовою в Конгресі США
Король Чарльз у Конгресі згадав про Україну: що сказав монарх
28 квiтня, 23:25
Меланія та Дональд Трамп зустрілися з королівською родиною Великої Британії у Білому домі
Що носить Меланія Трамп? Розбір образів із зустрічей з королівською родиною
29 квiтня, 12:18
Чарльз III виступив з промовою під час державної вечері в Білому домі
Король Чарльз підколов Трампа на вечері в Білому домі (відео)
29 квiтня, 16:29
Король Чарльз III та Дональд Трамп під час державної вечері в Білому домі
Трамп порушив протокол на зустрічі з королем Чарльзом: реакція Букінгемського палацу
1 травня, 11:35
Кейт Міддлтон повертається до своїх обов'язків після лікування від раку
Кейт Міддлтон вперше після боротьби з раком виїде за кордон: деталі
6 травня, 12:59
CAR-T лікування може бути точковим, воно атакує саме рак, а не весь організм
Нова терапія у боротьбі з раком приголомшила вчених результатами
10 травня, 03:48

Життя

Хворий на рак король Чарльз звернувся до лікарів
Хворий на рак король Чарльз звернувся до лікарів
Українка назвала суму своїх витрат на місяць життя в Німеччині
Українка назвала суму своїх витрат на місяць життя в Німеччині
У США демонтовано мурал українки Ірини Заруцької: подробиці
У США демонтовано мурал українки Ірини Заруцької: подробиці
«Він цього страждають і французи». Українка розповіла про реальність життя у Франції
«Він цього страждають і французи». Українка розповіла про реальність життя у Франції
Українські полярники показали морських котиків незвичного кольору (фото)
Українські полярники показали морських котиків незвичного кольору (фото)
Вчені виявили несподівану особливість у харчуванні динозаврів
Вчені виявили несподівану особливість у харчуванні динозаврів

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua