Популярна акторка українських серіалів отримала звання Заслуженої

Олена Стефанська служить у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки з 1992 року

Олена Стефанська відома завдяки головній ролі в телесеріалі «Хазяйка»

Акторка Олена Стефанська отримала звання Заслуженої артистки України. Про це повідомили у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки, де вже багато років поспіль працює Стефанська.

Олена Стефанська народилася в російському місті Вязники, Володимирська область, 28 липня 1964 року. Із 1984 року – акторка студії Кримського російського драматичного театру.

Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Із 1992 року актриса Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки в Києві.

Уперше знялася у фільмі «Приятель небіжчика» в 1997 році.

Також зіграла в серіалах як «Свати-2», «День народження Буржуя-2», кліпах Таїсії Повалій («Птаха вільна»), «Океан Ельзи» («Сосни»), Олександра Пономарьова («Чомусь так гірко плакала вона»). Відома завдяки головній ролі в телесеріалі «Хазяйка».

У театрі Олену Стефанську можна побачити у виставах «Блискуча ідея», «Для домашнього огнища», «Поромник», « Каліка з острова Інішмаан», «Сімейна вечеря».

Була одружена з актором Дмитром Лаленковим (головним героєм серіалу «Леся+Рома»), народила двох синів – Микиту (23 червня 1990) та Іллю (12 червня 2005).

Раніше актриса, що грає легендарну «конотопську відьму» у Театрі Франка, замилувала весільними фото.

Також українська акторка театру та кіно Ада Роговцева оголосила про благодійну виставу на потреби ЗСУ на честь свого дня народження.