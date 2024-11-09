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Популярна акторка українських серіалів отримала звання Заслуженої

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Популярна акторка українських серіалів отримала звання Заслуженої
Олена Стефанська служить у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки з 1992 року
фото з відкритих джерел

Олена Стефанська відома завдяки головній ролі в телесеріалі «Хазяйка»

Акторка Олена Стефанська отримала звання Заслуженої артистки України. Про це повідомили у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки, де вже багато років поспіль працює Стефанська.

Олена Стефанська народилася в російському місті Вязники, Володимирська область, 28 липня 1964 року. Із 1984 року – акторка студії Кримського російського драматичного театру.

Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Із 1992 року актриса Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки в Києві.

Уперше знялася у фільмі «Приятель небіжчика» в 1997 році.

Також зіграла в серіалах як «Свати-2», «День народження Буржуя-2», кліпах Таїсії Повалій («Птаха вільна»), «Океан Ельзи» («Сосни»), Олександра Пономарьова («Чомусь так гірко плакала вона»). Відома завдяки головній ролі в телесеріалі «Хазяйка».

У театрі Олену Стефанську можна побачити у виставах «Блискуча ідея», «Для домашнього огнища», «Поромник», « Каліка з острова Інішмаан», «Сімейна вечеря».

Популярна акторка українських серіалів отримала звання Заслуженої фото 1

Була одружена з актором Дмитром Лаленковим (головним героєм серіалу «Леся+Рома»), народила двох синів – Микиту (23 червня 1990) та Іллю (12 червня 2005).

Раніше актриса, що грає легендарну «конотопську відьму» у Театрі Франка, замилувала весільними фото

Також українська акторка театру та кіно Ада Роговцева оголосила про благодійну виставу на потреби ЗСУ на честь свого дня народження. 

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Теги: актриса Ада Роговцева день народження акторка

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