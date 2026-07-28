Український пілот вдруге за сезон піднявся на подіум Формули-4

Для 17-річного українця це вже другий подіум поточного сезону

Гонщик Prema Racing випередив суперників з Британії та Чехії на етапі в Муджелло

Український пілот Олександр Бондарев здобув третє місце у другій гонці четвертого етапу Italian F4 Championship, який відбувся на трасі Муджелло в Італії. Це вже другий подіум українця в сезоні-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку пілота в Instagram.

Як пройшла гонка

Бондарев, який виступає за команду Prema Racing, у другій гонці четвертого етапу випередив британця Кензо Крейгі та чеха Йозефа Сімека, завдяки чому піднявся на третю сходинку та фінішував у призовій зоні. Перемогу на етапі здобув француз Енді Консані, другим до фінішу дістався представник Катару Бадер Аль Сулаїті.

Для 17-річного українця це вже другий подіум поточного сезону: раніше він фінішував другим на етапі в Мізано. Загалом же Бондарев проводить у Према Рейсінг повноцінний сезон в італійській Формулі-4 – одному з найпрестижніших молодіжних чемпіонатів світу на шляху до Формули-1.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oleksandr Bondarev (@pilot.bondarev) відео: instagram.com/pilot.bondarev

Хто такий Бондарев

Олександр Бондарев є учасником молодіжної програми Williams Racing Driver Academy та першим представником України, який отримав підтримку від академії команди Формули-1. До переходу в Італійську Формулу-4 українець здобув титул чемпіона серії UAE4 у Формулі-4 Середнього Сходу, а також вигравав чемпіонати Європи та світу з картингу.

Italian F4 Championship у сезоні-2026 зібрав рекордну кількість учасників – понад 40 пілотів з різних країн, що робить конкуренцію в чемпіонаті надзвичайно високою. Черговий подіум дозволяє Бондареву зміцнити позиції в загальному заліку та продовжити боротьбу за високі місця у своєму дебютному повному сезоні серед найсильніших молодих гонщиків Європи.

Нагадаємо, свій перший подіум сезону-2026 Бондарев здобув ще у травні на трасі в Мізано, піднявшись на друге місце в стартовій гонці чемпіонату. Того разу пілот стартував лише сьомим, але відіграв кілька позицій ще на старті.