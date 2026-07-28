Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Український пілот вдруге за сезон піднявся на подіум Формули-4

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Український пілот вдруге за сезон піднявся на подіум Формули-4
Для 17-річного українця це вже другий подіум поточного сезону
фото: instagram.com/pilot.bondarev

Гонщик Prema Racing випередив суперників з Британії та Чехії на етапі в Муджелло

Український пілот Олександр Бондарев здобув третє місце у другій гонці четвертого етапу Italian F4 Championship, який відбувся на трасі Муджелло в Італії. Це вже другий подіум українця в сезоні-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку пілота в Instagram.

Як пройшла гонка

Бондарев, який виступає за команду Prema Racing, у другій гонці четвертого етапу випередив британця Кензо Крейгі та чеха Йозефа Сімека, завдяки чому піднявся на третю сходинку та фінішував у призовій зоні. Перемогу на етапі здобув француз Енді Консані, другим до фінішу дістався представник Катару Бадер Аль Сулаїті.

Для 17-річного українця це вже другий подіум поточного сезону: раніше він фінішував другим на етапі в Мізано. Загалом же Бондарев проводить у Према Рейсінг повноцінний сезон в італійській Формулі-4 – одному з найпрестижніших молодіжних чемпіонатів світу на шляху до Формули-1.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Oleksandr Bondarev (@pilot.bondarev)

відео: instagram.com/pilot.bondarev

Хто такий Бондарев

Олександр Бондарев є учасником молодіжної програми Williams Racing Driver Academy та першим представником України, який отримав підтримку від академії команди Формули-1. До переходу в Італійську Формулу-4 українець здобув титул чемпіона серії UAE4 у Формулі-4 Середнього Сходу, а також вигравав чемпіонати Європи та світу з картингу.

Italian F4 Championship у сезоні-2026 зібрав рекордну кількість учасників – понад 40 пілотів з різних країн, що робить конкуренцію в чемпіонаті надзвичайно високою. Черговий подіум дозволяє Бондареву зміцнити позиції в загальному заліку та продовжити боротьбу за високі місця у своєму дебютному повному сезоні серед найсильніших молодих гонщиків Європи.

Нагадаємо, свій перший подіум сезону-2026 Бондарев здобув ще у травні на трасі в Мізано, піднявшись на друге місце в стартовій гонці чемпіонату. Того разу пілот стартував лише сьомим, але відіграв кілька позицій ще на старті.

Читайте також:

Теги: спорт українці Формула-1 подіум пілот

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Свято відзначається щороку в день смерті київської святої
День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках
11 липня, 10:30
Пасажири забули у вагоні посох з дерева, оздоблений кристалом
Що українці забували в поїздах «Укрзалізниці» у 2026 році: найкурйозніші знахідки
14 липня, 13:21
Особлива увага приділятиметься працевлаштуванню молоді
Німеччина змінює правила надання соціальної допомоги: як це вплине на біженців з України
14 липня, 09:42
Зеленський вніс до Верховної Ради новий законопроєкт
Зеленський подав до Ради законопроєкт про Пантеон видатних українців
28 червня, 10:22
Українка перевершила попереднє рекордне досягнення більш ніж на 6 секунд
Легкоатлетка Оляновська побила світовий рекорд, який тримався 36 років
2 липня, 15:44
Ільчишин та Ткач здобули бронзу турніру World Climbing Series
Скелелази Ільчишин та Ткач здобули історичну нагороду на змаганнях у Польщі
6 липня, 14:00
Календар матчів АПЛ сезону 2026/27
Календар матчів АПЛ сезону 2026/27: коли відбудуться головні дербі та битви грандів Англії
11 липня, 15:00
Виконком МОК рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях
Очільники МЗС країн ЄС засудили рішення МОК щодо зняття санкцій з Росії
13 липня, 22:17
Потєхін заявив, що більше 70 окупантів увійшло до збірних Росії з паралімпійських видів спорту
Стало відомо, скільки окупантів з інвалідностями увійшло до паралімпійських збірних Росії
Вчора, 21:18

Новини

Український пілот вдруге за сезон піднявся на подіум Формули-4
Український пілот вдруге за сезон піднявся на подіум Формули-4
Сіннер опинився під шквалом критики: у чому звинувачують найсильнішого тенісиста світу
Сіннер опинився під шквалом критики: у чому звинувачують найсильнішого тенісиста світу
Боксер із Тринідаду і Тобаго курйозно вилетів з Ігор Співдружності
Боксер із Тринідаду і Тобаго курйозно вилетів з Ігор Співдружності
Наставник чемпіонів світу підтримав жертв пожеж в Іспанії
Наставник чемпіонів світу підтримав жертв пожеж в Іспанії
Стало відомо, скільки окупантів з інвалідностями увійшло до паралімпійських збірних Росії
Стало відомо, скільки окупантів з інвалідностями увійшло до паралімпійських збірних Росії
Капітан «Руху» офіційно залишив клуб і шукатиме нову команду
Капітан «Руху» офіційно залишив клуб і шукатиме нову команду

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 липня 2026
140K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
132K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
118K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Вчора, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Вчора, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua