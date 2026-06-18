Діти принца Гаррі та Меган Маркл вперше за чотири роки приїдуть до Британії: подробиці

Принц Гаррі не возив свою родину до Великої Британії через проблеми із захистом

Герцог і герцогиня Сассекські вперше за останні чотири роки привезуть своїх дітей до Великої Британії. Принц Гаррі з дружиною та дітьми мешкає у Каліфорнії, тож це буде перший візит його дітей на батьківщину. Про це пише «Главком» із посиланням на ВВС.

Поїздка принца Гаррі та Меган Маркл до Великої Британії планується вже цього липня. Разом із ними у подорож вирушать їхній 7-річний син Арчі та 5-річна донька Лілібет. Про деталі цієї поїздки мало відомо, зокрема й про заходи безпеки, які будуть вжиті. Також не повідомляється, чи побачаться діти принца Гаррі зі своїм дідусем, королем Чарльзом III. Востаннє монарх бачив своїх онуків на святкуванні платинового ювілею (70-річчя коронації) королеви Єлизавети II у 2022 році.

Принц Гаррі та Меган Маркл з принцесою Лілібет фото: Іnstagram/meghan

Раніше принц Гаррі вже розповідав, що хоче відвезти дітей до Британії. Торік в інтерв’ю ВВС він також заявляв, що хоче примирення з родиною, а у вересні 2025 року після зустрівся у Лондоні з батьком вперше з 2024 року. Цю зустріч розцінюють як перший крок до покращення їхніх стосунків і відновлення довіри після тривалого сімейного конфлікту.

Принц Гаррі та Меган Маркл зі своїми дітьми під час спілтьної фотосесії фото: Instagram/Meghan

Усе почалося у 2020 році, коли Гаррі відійшов від виконання обов'язків члена королівської родини та переїхав із сім'єю до США. Тоді рівень його охорони у Великій Британії був знижений. У травні цього року принц програв судову справу, адже намагався відновити захист для своєї родини. Тоді він заявляв, що не може гарантувати безпеку для своєї родини, тому не привозить її до Великої Британії.

Нагадаємо, 4 червня Герцог та герцогиня Сассекські привітали із днем народження свою доньку принцесу Лілібет. Дівчинці виповнилося п'ять років. З нагоди свята принц Гаррі та Меган Маркл поділилися сімейними кадрами з іменинницею.