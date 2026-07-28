Київ атакували реактивні «шахеди», дрони вдарили по Підмосков'ю: головне за ніч 28 липня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 28 липня 2026 року

Ніч на 28 липня Київ зустрів під атакою реактивних «шахедів» – усі дрони летіли з донецького напрямку. Водночас тривала атака на Московську область: під ударом опинився Чехов із логістичними потужностями Wildberries. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 28 липня.

Київ атакували реактивні «шахеди»

По Києву застосували кілька реактивних дронів – усі вони летіли з донецького напрямку. Деталі наслідків уточнюються.

Атака на Московську область: під ударом Чехов і Wildberries

Під ранок атака безпілотників на Московську область тривала – за даними моніторингових каналів, під ударом опинився Чехов, де окрім військової інфраструктури розташовані логістичні потужності Wildberries. Ймовірність влучання по одному з об'єктів маркетплейсу обговорюють моніторингові канали, офіційного підтвердження немає. «Главком» стежить за розвитком ситуації.

Генштаб заявив про інформаційну операцію проти Драпатого

Генеральний штаб заявив про цілеспрямовану інформаційну операцію проти нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Поліція затримала журналіста Hromadske, вночі відпустила

Київська поліція затримала журналіста Hromadske – вночі його відпустили і вручили повістку на проходження військово-лікарської комісії.

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