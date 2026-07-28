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Київ атакували реактивні «шахеди», дрони вдарили по Підмосков'ю: головне за ніч 28 липня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Київ атакували реактивні «шахеди», дрони вдарили по Підмосков'ю: головне за ніч 28 липня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 28 липня 2026 року

Ніч на 28 липня Київ зустрів під атакою реактивних «шахедів» – усі дрони летіли з донецького напрямку. Водночас тривала атака на Московську область: під ударом опинився Чехов із логістичними потужностями Wildberries. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 28 липня.

Київ атакували реактивні «шахеди»

По Києву застосували кілька реактивних дронів – усі вони летіли з донецького напрямку. Деталі наслідків уточнюються.

Київ атакували реактивні «шахеди», дрони вдарили по Підмосков'ю: головне за ніч 28 липня фото 1

Атака на Московську область: під ударом Чехов і Wildberries

Під ранок атака безпілотників на Московську область тривала – за даними моніторингових каналів, під ударом опинився Чехов, де окрім військової інфраструктури розташовані логістичні потужності Wildberries. Ймовірність влучання по одному з об'єктів маркетплейсу обговорюють моніторингові канали, офіційного підтвердження немає. «Главком» стежить за розвитком ситуації.

Київ атакували реактивні «шахеди», дрони вдарили по Підмосков'ю: головне за ніч 28 липня фото 2

Генштаб заявив про інформаційну операцію проти Драпатого

Генеральний штаб заявив про цілеспрямовану інформаційну операцію проти нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

Київ атакували реактивні «шахеди», дрони вдарили по Підмосков'ю: головне за ніч 28 липня фото 3

Поліція затримала журналіста Hromadske, вночі відпустила

Київська поліція затримала журналіста Hromadske – вночі його відпустили і вручили повістку на проходження військово-лікарської комісії.

Київ атакували реактивні «шахеди», дрони вдарили по Підмосков'ю: головне за ніч 28 липня фото 4

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Теги: поліція подіум пілот Wildberries

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