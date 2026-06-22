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«Єдиний і неповторний». Меган Маркл до Дня батька поділилася фото принца Гаррі з дітьми

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Принц Гаррі показався в обіймах своїх дітей
фото: Іnstagram.com/meghan

Меган Маркл розповіла, яким батьком є принц Гаррі

Герцогиня Сассекська Меган Маркл до Дня батька показала сімейні фото принца Гаррі з їхніми дітьми. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Меган Маркл в Instagram.

Герцогиня Сассекська поділилася фото принца Гаррі із сином Арчі та донькою Лілібет. На світлині не видно облич дітей, оскільки батьки рідко показують їх у мережі.

На фото принц Гаррі виглядає щасливим і посміхається, обіймаючи сина та доньку. Сімейне фото зроблене в домашній атмосфері, зоркрема батько та діти одягнені у повсякденний одяг. Тож у кадрі родина закарбувала щирі моменти.

«Єдиний і неповторний». Меган Маркл до Дня батька поділилася фото принца Гаррі з дітьми фото 1
фото: скриншот Іnstagram.com/meghan

Під цим дописом Меган Маркл звернулася до свого чоловіка принца Гаррі та розповіла, яким батьком він є. За словами герцогині, її дітям пощастило з таким батьком, як принц Гаррі. «Їм так пощастило, що у них є ти. Нам усім пощастило. З Днем батька, наш єдиний і неповторний», – зазначила Меган Маркл.

Зазначимо, герцог і герцогиня Сассекські вперше за останні чотири роки привезуть своїх дітей до Великої Британії. Принц Гаррі відійшов від виконання обов'язків члена королівської родини та переїхав із сім'єю до США, тоді рівень його охорони у Великій Британії був знижений. Він програв судову справу, адже намагався відновити захист для своєї родини, тому заявляв, що не може гарантувати безпеку для своєї родини. Саме через це принц не привозить дітей до Великої Британії.

Нагадаємо, 4 червня герцог та герцогиня Сассекські привітали із днем народження свою доньку принцесу Лілібет. Дівчинці виповнилося п'ять років. З нагоди свята принц Гаррі та Меган Маркл поділилися сімейними кадрами з іменинницею. 

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Теги: діти Меган Маркл фото принц Гаррі батько

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