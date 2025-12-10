Барак Обама приміряв роль Санти і здивував школярів у Чикаго

Експрезидент США прочитав дітям про Бессі Колман та її внесок в історію авіації

Колишній президент США Барак Обама влаштував справжній сюрприз для 27 учнів початкових класів, несподівано з'явившись у філії Чиказької публічної бібліотеки імені Бессі Колман. Як повідомляє NBC 5 Chicago, ексглава держави з'явився перед дітьми у червоному ковпаку Санта-Клауса, створивши теплу та дружню атмосферу, пише «Главком».

Під час зустрічі Обама представив школярам надихаючу історію людини, яка залишила помітний слід в історії. Він прочитав дітям книгу про Бессі Колман – першу в історії авіації США жінку-пілота афроамериканського та корінного американського походження, яка отримала ліцензію пілота.

Колишній президент провів із дітьми відверту розмову про їхні мрії та плани. Школярі з ентузіазмом демонстрували Обамі підготовлені портрети, на яких зобразили 44-го президента США.

На завершення зустрічі Барак Обама порадував школярів подарунками – книгами, зимовими шапками та рукавичками.

Згідно із заявою Фонду Обами, цей захід є попереднім показом програм, які будуть проводитись у новій філії Чиказької публічної бібліотеки, що відкриється у складі Президентського центру Обами. Відкриття нової бібліотечної філії заплановано на червень 2026 року, і такі зустрічі мають стати частиною її регулярної освітньої та натхненної діяльності для молоді.

