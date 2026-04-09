Зв'язкова УПА з Івано-Франківщини відзначила 100-річчя та назвала три сенси свого життя (фото)

Парасковія Гураль має 18 онуків, 33 правнуків, 12 праправнуків та сімох дітей

На Івано-Франківщині ювілей відзначила Парасковія Гураль, якій виповнилося 100 років. Довгожителька поділилася сторією свого життя. Про це пише «Главком» із посиланням на Тисменицьку міську раду.

Парасковія Гураль народилася 7 квітня 1926 року у селі Старі Кривотули на Івано-Франківщині, де мешкає наразі. Жінка у 13 років вже стала зв’язковою УПА та допомагала повстанцям. Тоді вона отримала своє псевдо Берізка. У 1946 році довгожителька одружилася з односельцем Михайлом Гуралем. У шлюбі в подружжя народилося семеро дітей. Парасковія Гураль має 18 онуків, 33 правнуків, 12 праправнуків. Всі вони живуть в Україні.

100-річна мешканка Франківщини розповіла про своє улюблене заняття. «Вона полюбляє вишивати. Після важкої колгоспної роботи та домашніх справ жінка завжди брала в руки голку і нитку та вишивала серветки, рушники, скатертини, які зберігаються й досі. Зізнається, що ці візерунки – частина великої України, за яку вона боролася», – йдеться у повідомленні.

Парасковія Гураль відзначила ювілей, їй виповнилося 100 років фото: Тисменицька міська рада/Facebook

Також Парасковія Гураль є вправною господинею, вона завжди добре готувала. Свої старовинні рецепти довгожителька передавала у спадок донькам. 100-річна довгожителька також зізналася, що для неї головним сенсом її життя – є її родина, бог та Україна. До слова, Парасковія Гураль змалку привчила всіх своїх дітей ходити до церкви.

