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Поправковий спам у Раді: які законопроєкти побили рекорди

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Поправковий спам у Раді: які законопроєкти побили рекорди
У 2020 році під час розгляду законопроєкту про ринок землі було подано близько 1500 поправок
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У 2020 році під час розгляду законопроєкту про ринок землі було подано близько 1500 поправок

За п'ять років роботи Верховної Ради IX скликання народні депутати розглянули понад 9 тис. поправок до 394 законопроєктів. Лише 14% із них (1253) отримали необхідні для ухвалення 226+ голосів. Про це свідчать дані дослідження руху «Чесно».

Зазначається, що найбільше правок подали до законопроєктів про ринок землі, аграрну децентралізацію та регулювання ринку азартних ігор.

Поправковий спам у Раді: які законопроєкти побили рекорди фото 1

У 2020 році під час розгляду законопроєкту про ринок землі було подано близько 1500 поправок, з яких лише дев’ять отримали підтримку. Аналогічна ситуація спостерігалася на початку 2021 року із законопроєктом про аграрну децентралізацію – із понад 900 поданих схвалення отримали лише 33.

Значною була також кількість поправок до законопроєкту про регулювання азартних ігор у 2020 році – 421 голосування щодо них відбулося у сесійній залі.

Поправковий спам у Раді: які законопроєкти побили рекорди фото 2

Загалом 15 законопроєктів отримали понад 100 поправок. До переліку таких документів належать і ті, що були пов’язані із повномасштабним вторгненням. Зокрема, це зміни до держбюджету на 2022 рік, закони про мобілізацію, компенсації за пошкоджену нерухомість, а також законопроєкти з питань безпеки й оборони. Наприклад, під час внесення змін до закону про мобілізацію було розглянуто 212 поправок.

Нагадаємо, що за п’ять років роботи Верховної Ради IX скликання було проведено 76 голосувань за призначення на посади та 47 – за звільнення й відставки. Понад 96% цих кадрових рішень отримали необхідну підтримку нардепів. 

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Теги: Верховна Рада політика законопроєкт

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