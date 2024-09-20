Поліцейські просять – «Бачиш наркографіті – замалюй!»

Працівники ювенальної превенції обласного главку разом зі співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю та ГО «Helsi+» вкотре вийшли на вулиці міста замальовувати наркорекламу. Робили це яскравими фарбами у патріотичних кольорах.

Подібні малюнки на фасадах та парканах у громадських місцях – не просто правопорушення, а й шлях до знайомства і придбання наркотичних засобів або психотропних речовин.

У Вінниці поліцейські та представники громадської організації знищували наркографіті фото: Національна поліція

У рамках акції десятки вулиць очистились від наркотичної реклами.

«Закликаємо всіх свідомих громадян не стояти осторонь цієї проблематики, не бути байдужими й приєднуватись до боротьби проти наркоманії», – йдеться у повідомленні поліції.

У Вінниці поліцейські та представники громадської організації знищували наркографіті фото: Національна поліція

Нагадаємо, вчора у Вінниці затримали трьох підозрюваних, які за грошову винагороду мали організувати чоловікам, які підлягають мобілізації, «легкий» рейс в Молдову та Польщу. Їм загрожує до дев'яти років за ґратами.