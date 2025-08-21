Рекордне танення льодовиків на Шпіцбергені: що чекає на Арктику

Танення арктичних льодовиків особливо вдарило по Шпіцбергену

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у науковому журналі PNAS, льодовики на архіпелазі Шпіцберген (Свальбард) зазнали рекордного танення влітку 2024 року, втративши близько 61,7 гігатонни льоду. Цей екстремальний показник став аналогом «вікна в майбутнє» для широкомасштабного танення арктичних льодовиків у теплішому світі. Про це пише «Главком» із посиланням на pnas.org.

Дослідження показало, що масивна втрата льоду, яка відповідає приблизно 1% від усього обсягу льоду на архіпелазі, відбулася протягом лише шести тижнів через аномально високі температури повітря. Вчені стверджують, що таке швидке танення сприяло підвищенню світового рівня моря на 0,16 мм.

Дослідження показало, що спека підняла середню температуру на архіпелазі в серпні від 7 до 11 градусів за Цельсієм. Щоб оцінити наслідки цього, вчені вимірювали рівень льоду на місці та за допомогою супутникових знімків, а також розрахували темпи втрат від 1991 року. За попередні 30 років Шпіцберген щорічно втрачав менш ніж 10 гігатонн льоду через танення і відколювання частин льодовиків. Однак 2024 року більшість втрат відбулася саме через танення.

Загалом разом із сусідніми регіонами в Баренцевому морі за період спеки було втрачено 102 гігатонни криги. Це спричинило підняття рівня світового океану на 0,27 міліметра. Водночас танення на самому лише Шпіцбергені відповідає за 0,16 міліметра. Це робить цей регіон одним із найбільших «донорів» підвищення рівня моря у світі за 2024 рік.

Екстремальний кліматичний режим, що спостерігався на Шпіцбергені, є статистично рідкісним для поточних кліматичних умов. Однак автори дослідження прогнозують, що подібні явища стануть дедалі частішими протягом наступних десятиліть.

Результати дослідження мають значні наслідки для глобальних процесів, зокрема для підвищення рівня світового океану, зміни океанічної циркуляції та впливу на регіональні екосистеми.

