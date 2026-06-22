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Одна з країн Центральної Азії стала новим туристичним трендом серед мандрівників

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Знаменитий архітектурний ансамбль Регістан – головна візитна картка Самарканда
фото: The New York Times

Узбекистан почав активно відкриватися для іноземців після 2016 року

Центральна Азія перетворилася на головну принаду для туристів поколінь міленіалів та Gen Z, які шукають місця без величезних натовпів і туристичних пасток, але з більшою спонтанністю та пригодами. Проте жодна країна регіону не привернула до себе стільки уваги та не отримала такої популярності, як Узбекистан. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Країна, яка раніше не асоціювалася з масовим туризмом, почала активно відкриватися для іноземців після 2016 року. Влада запустила масштабні реформи: скасувала візи для громадян багатьох країн (зокрема США), почала будувати сотні нових готелів, запустила швидкісні поїзди та залучила тревел-блогерів для реклами в соцмережах, де Узбекистан тепер називають «сліпучим серцем Шовкового шляху».

Ці зусилля дали колосальний результат і привели до справжнього туристичного буму. За даними статистичного агентства країни, у 2025 році Узбекистан прийняв рекордні 11,7 млн іноземних туристів. Це майже вдвічі перевищує піковий показник у 6,7 млн відвідувачів, який фіксували у 2019 році до початку пандемії.

За словами місцевих рестораторів та власників хостелів, через популярність у соціальних мережах до раніше невідкритої країни зараз з'їжджається все більше молодих людей з усього світу.

Нагадаємо, після того як Гренландія опинилася в центрі геополітичних дискусій через територіальні претензії Дональда Трампа, острів став справжнім магнітом для мандрівників. 

Завдяки запуску перших прямих рейсів United Airlines зі США у 2025 році, потік іноземних туристів зріс удвічі порівняно з попереднім роком. Також через політичне протистояння США та Європи інтерес до регіону лише посилюється: авіасполучення з Нью-Йорком цьогоріч стартує раніше, а мережа аеропортів розширюється на південь та схід острова.

Теги: туризм Узбекистан

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