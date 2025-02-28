ФСБ звинуватила Україну в підготовці замаху на духівника Путіна

Митрополит Сімферопольський та Кримський Тихон є одним із найвідоміших ієрархів РПЦ

Федеральна служба безпеки Росії звинуватила українську розвідку в підготовці вбивства митрополита Сімферопольського та Кримського Тихона (Шевкунова). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Згідно із заявами, у Москві російська спецслужба затримала українця та росіянина, начебто завербованих Головним управлінням розвідки. За версією ФСБ, в грудні 2024 року вони отримали вибуховий пристрій через схованку.

Вибухівку нібито збиралися закласти в Стрітенському монастирі у Москві й підірвати, коли до столиці РФ приїде Тихон, а потім – виїхати з Росії за підробленими паспортами.

Затриманим висунуто звинувачення у приготуванні теракту та незаконному обігу вибухівки.

Варто зазначити, що російські спецслужби постійно поширюють дезінформацію про начебто підготовку терактів з боку України.

Тихон (Шевкунов) – один із найвідоміших ієрархів РПЦ, який виступає також у ролі телеведучого та письменника. ЗМІ називали його «духівником Путіна», що ані сам президент Росії, ані Шевкунов не підтверджували. Але митрополит регулярно з’являється на різних заходах з участю Путіна.

Нагадаємо, версія про те, що Тихон є духовником Путіна, належить виданню The Financial Times. За іншою версією, духовником глави держави є «особистий духовник» патріарха Кирила схиархімандрит Ілій. Раніше прессекретар президента Дмитро Пєсков говорив, що Путін та Ілій «кілька разів зустрічалися» нерегулярно.

Як відомо, митрополит Тихон, призначений главою Кримської митрополії Російської православної церкви (РПЦ), звернувся до парафіян Псково-Печерського монастиря та порівняв анексований Крим із Колимою. Про це пише «Крим.Реалії». Раніше 11 жовтня Синод РПЦ звільнив священика з посади голови Псковської митрополії та призначив його керівником Кримської митрополії.