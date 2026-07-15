Ціни на оренду квартир в Києві в липні 2026 (інфографіка)

Експерти радять не зволікати з переїздом і шукати житло саме зараз

Максимальну вартість оренди зараз гарантує автономність будинку – насамперед наявність генераторів для безперебійної роботи ліфтів та подачі води

Столичний ринок оренди житла у липні продемонстрував глибоке розшарування цін. Вартість житла залежить не лише від району, року зведення, а й від безпеки та енергонезалежності будинку. Щоб показати реальну картину, «Главком» зібрав та проаналізував актуальні дані з провідних маркетплейсів нерухомості про вартість оренди одно-, дво- та трикімнатних квартир.

Зміст

Як змінились ціни на оренду квартир в Києві в липні 2026

Спираючись на свіжі дані профільних ресурсів у сфері нерухомості, «Главком» простежив динаміку вартості довгострокової оренди у столиці.

Наразі безпековий фактор став визначальним для клієнтів. Вони тепер масово віддають перевагу низьким поверхам, монолітно-каркасним будинкам та передмістю столиці. За даними експертів, квартири в будинках із підземним паркінгом або поруч із метро здаються вдвічі швидше. Також новим стандартом комфорту також стала енергонезалежність, тому житло із підключеними генераторами, альтернативними джерелами живлення суттєво випереджає за попитом старий житловий фонд.

Так, зняти однокімнатну квартиру в Києві сьогодні коштує в середньому від 12 до 18 тис. грн. Для двокімнатних помешкань діапазон становить 15–30 тис. грн. Найширший розбіг цін традиційно мають трикімнатні квартири — їх вартість оренди в місяць коливається межах 20–50 тис. грн.

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Києві у липні графіка: ЛУН

Трійка найдорожчих районів столиці:

Печерський – 38 000 грн (+6% за рік). Абсолютний лідер за вартістю.

Шевченківський – 26 000 грн (+4% за рік).

Голосіївський – 23 300 грн. Голосіївський показав стрімке зростання на +16%.

Найдешевші локації для оренди:

Вишневе – 12 500 грн. Ціна тут просіла на -4%.

Бровари – 13 600 грн. Зафіксовано спад вартості на -3%.

Деснянський – 10 000 грн (0% за рік). Традиційно найбюджетніший район Києва, де ціна залишається стабільною.

Середні ціни оренди однокімнатних квартир по Києву

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир по Києву графіка: ЛУН

Графік ЛУН та bird наочно ілюструє розрив між бажаною ціною орендодавців (блакитна лінія) та реальною вартістю зданого житла (фіолетова лінія).

Аналіз виділяє три головні тренди:

Цінові рекорди. З початку 2024 року середня вартість оренди зросла з 14 000 грн до історичного піка наприкінці літа 2025 року, коли ціна сягнула 20 000 грн.

З початку 2024 року середня вартість оренди зросла з 14 000 грн до історичного піка наприкінці літа 2025 року, коли ціна сягнула 20 000 грн. Зимовий спад та новий зліт. Узимку 2026 року прайс короткочасно просів до 16 000 грн. Проте за весну та початок літа ціни знову відіграли падіння.

Узимку 2026 року прайс короткочасно просів до 16 000 грн. Проте за весну та початок літа ціни знову відіграли падіння. Реальний чек. Станом на липень 2026 року медіанна ціна в оголошеннях становить 19 000 грн. Водночас реальний ринковий компроміс для вже зданих квартир зафіксувався на рівні 17 900 грн.

Середні ціни оренди однокімнатних квартир за роками забудови

Середні ціни оренди 1-кімнатних квартир за роками забудови графіка: ЛУН

Аналітики наочно продемонстрували, що рік зведення будинку є одним із головних чинників формування ціни на столичну нерухомість. Навіть за однакової кількості кімнат різниця між сегментами сягає майже трьох разів:

Історичний преміум (дореволюційні) – 30 000 грн. Абсолютний лідер ринку. За житло в будинках, зведених до 1918 року в самому центрі Києва, доводиться платити найбільше через унікальні локації та архітектурні особливості.

– 30 000 грн. Абсолютний лідер ринку. За житло в будинках, зведених до 1918 року в самому центрі Києва, доводиться платити найбільше через унікальні локації та архітектурні особливості. Сучасний комфорт (новобудови після 2010 року) – 24 000 грн. Найпопулярніший серед орендарів сегмент, де висока ціна обумовлена свіжими ремонтами, новими комунікаціями, розвиненою інфраструктурою ЖК та наявністю підземних паркінгів-укриттів.

– 24 000 грн. Найпопулярніший серед орендарів сегмент, де висока ціна обумовлена свіжими ремонтами, новими комунікаціями, розвиненою інфраструктурою ЖК та наявністю підземних паркінгів-укриттів. Радянська номенклатура (сталінки 1918–1956 рр.) – 23 000 грн. Добротні цегляні будинки з високими стелями в престижних районах столиці за своєю вартістю майже впритул наблизилися до сучасних новобудов.

– 23 000 грн. Добротні цегляні будинки з високими стелями в престижних районах столиці за своєю вартістю майже впритул наблизилися до сучасних новобудов. Перехідний період (спецпроєкти 1991–2010 рр.) – 16 000 грн. Стабільна «золота середина» для тих, хто шукає відносно сучасне планування за помірні гроші.

– 16 000 грн. Стабільна «золота середина» для тих, хто шукає відносно сучасне планування за помірні гроші. Економ-сегмент (хрущовки та панельки) – 12 000 грн. Будинки радянського періоду (з 1956 по 1991 роки) залишаються найдешевшим житлом у Києві. Ціна на них однакова, незалежно від того, панельний це будинок чи класична п'ятиповерхова хрущовка.

Найбільш поширена ціна оренди однокімнатних квартир в Києві

Найбільш поширена ціна оренди однокімнатних квартир в Києві у липні графіка: ЛУН

Інфографіка відображає щільність пропозицій на ринку – тобто які саме ціни найчастіше зустрічаються в оголошеннях оренди однокімнатних квартир станом на липень 2026 року:

Основний масив пропозицій. Найвищі стовпчики графіка зосереджені на самому початку шкали. Це означає, що левова частка всього доступного житла в Києві пропонується в діапазоні від 12 тис. до 18 тис. грн. Це найреальніший бюджет для більшості орендарів.

Найвищі стовпчики графіка зосереджені на самому початку шкали. Це означає, що левова частка всього доступного житла в Києві пропонується в діапазоні від 12 тис. до 18 тис. грн. Це найреальніший бюджет для більшості орендарів. Бюджетний мінімум. Пропозиції із цінником близько 7 500 грн на ринку є, але їх вкрай мало (найнижчий стовпчик ліворуч). Зазвичай це квартири без ремонту на околицях або в старому фонді без побутової техніки.

Пропозиції із цінником близько 7 500 грн на ринку є, але їх вкрай мало (найнижчий стовпчик ліворуч). Зазвичай це квартири без ремонту на околицях або в старому фонді без побутової техніки. Преміальний хвіст. Після позначки у 42 500 грн і аж до 77 500 грн та вище графік переходить у поодинокі мінімальні стовпчики. Квартир у цьому сегменті небагато, і це виключно елітне житло у преміальних ЖК в центрі міста.

Попри наявність екстремально дешевих та дорогих варіантів, основний ринок однокімнатних квартир столиці чітко зафіксований у межах 12–18 тис. грн.

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві

Ціни на оренду двокімнатних квартир в Києві у липні графіка: ЛУН

Трійка найдорожчих районів столиці:

Печерський – 49 200 грн (+6% за рік). Абсолютний лідер за вартістю.

Шевченківський – 35 800 грн (+10% за рік).

Голосіївський – 33 500 грн (+12% за рік).

Найдешевші локації для оренди:

Деснянський – 12 000 грн (0% за рік). Традиційно найбюджетніший район Києва, де ціна залишається стабільною.

Дніпровський – 15 500 грн (-10% за рік). Район продемонстрував найбільше падіння вартості в столиці.

Святошинський – 18 000 грн (0% за рік). Ціна залишається без змін.

Середні ціни оренди двокімнатних квартир по Києву

Середні ціни оренди двокімнатних квартир по Києву графіка: ЛУН

Графік ЛУН та bird наочно ілюструє розрив між бажаною ціною орендодавців (блакитна лінія) та реальною вартістю зданого житла (фіолетова лінія).

Аналіз трирічної динаміки виділяє три головні тренди:

Цінові рекорди: З початку 2024 року середня вартість оренди зросла з 18 300 грн до історичного піка наприкінці літа 2025 року, коли ціна сягнула 29 000 грн.

З початку 2024 року середня вартість оренди зросла з 18 300 грн до історичного піка наприкінці літа 2025 року, коли ціна сягнула 29 000 грн. Зимовий спад та новий зліт: Узимку 2026 року прайс короткочасно просів до 22 500 грн. Проте за весну та початок літа ціни знову відіграли падіння.

Узимку 2026 року прайс короткочасно просів до 22 500 грн. Проте за весну та початок літа ціни знову відіграли падіння. Реальний чек: Станом на липень 2026 року медіанна ціна в оголошеннях становить 27 000 грн. Водночас реальний ринковий компроміс для вже зданих квартир зафіксувався на рівні 22 500 грн.

Середні ціни оренди двокімнатних квартир за роками забудови

Середні ціни оренди двокімнатних квартир за роками забудови графіка: ЛУН

Аналітики наочно продемонстрували, що рік зведення будинку є одним із головних чинників формування ціни на столичну нерухомість.

Історичний преміум та сучасний комфорт – 40 000 грн. Абсолютні лідери ринку, які розділили перше місце за вартістю. Орендарям доводиться платити однаково багато як за унікальні локації й архітектурні особливості дореволюційних будинків (до 1918 року) в самому центрі Києва, так і за свіжі ремонти, розвинену інфраструктуру ЖК та підземні паркінги-укриття в новобудовах (після 2010 року).

– 40 000 грн. Абсолютні лідери ринку, які розділили перше місце за вартістю. Орендарям доводиться платити однаково багато як за унікальні локації й архітектурні особливості дореволюційних будинків (до 1918 року) в самому центрі Києва, так і за свіжі ремонти, розвинену інфраструктуру ЖК та підземні паркінги-укриття в новобудовах (після 2010 року). Радянська номенклатура (сталінки 1918–1956 рр.) – 31 000 грн. Добротні цегляні будинки з високими стелями в престижних районах столиці впевнено утримують високі позиції, суттєво випереджаючи будинки пізніших радянських періодів.

– 31 000 грн. Добротні цегляні будинки з високими стелями в престижних районах столиці впевнено утримують високі позиції, суттєво випереджаючи будинки пізніших радянських періодів. Перехідний період (спецпроєкти 1991–2010 рр.) – 24 000 грн. Стабільна «золота середина» для тих, хто шукає відносно сучасне планування за помірні гроші.

– 24 000 грн. Стабільна «золота середина» для тих, хто шукає відносно сучасне планування за помірні гроші. Економ-сегмент (хрущовки та панельки) – 15 000 грн. Будинки радянського періоду (з 1956 по 1991 роки) залишаються найдешевшим житлом у Києві. Ціна на них є абсолютно однаковою, незалежно від того, панельний це будинок чи класична п'ятиповерхова хрущовка.

Найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Києві

Найбільш поширена ціна оренди двокімнатних квартир в Києві у липні графіка: ЛУН

Які саме ціни найчастіше зустрічаються в оголошеннях оренди двокімнатних квартир станом на липень 2026 року:

Основний масив пропозицій. Найвищі стовпчики графіка зосереджені в першій третині шкали. Це означає, що левова частка всього доступного двокімнатного житла в Києві пропонується в діапазоні від 15 000 до 30 000 грн. Це найпопулярніший бюджет для більшості орендарів.

Найвищі стовпчики графіка зосереджені в першій третині шкали. Це означає, що левова частка всього доступного двокімнатного житла в Києві пропонується в діапазоні від 15 000 до 30 000 грн. Це найпопулярніший бюджет для більшості орендарів. Бюджетний мінімум. Пропозиції із цінником близько 7 500 грн на ринку є ледве помітними (найперший мінімальний стовпчик ліворуч). Зазвичай у цьому бюджеті двокімнатну квартиру знайти майже неможливо, або це житло у критичному стані на околицях міста.

Пропозиції із цінником близько 7 500 грн на ринку є ледве помітними (найперший мінімальний стовпчик ліворуч). Зазвичай у цьому бюджеті двокімнатну квартиру знайти майже неможливо, або це житло у критичному стані на околицях міста. Преміальний хвіст. Після позначки у 42 500 грн і аж до 77 500 грн та вище графік переходить у затяжну лінію поодиноких низьких стовпчиків. Квартир у цьому сегменті відносно небагато, але вони мають стабільну пропозицію – це виключно елітне просторе житло у преміальних ЖК у центрі міста чи бізнес-клас з авторським ремонтом.

Отже, основний ринок двокімнатних квартир столиці чітко зафіксований у межах 15–30 тис. грн.

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Києві

Ціни на оренду трикімнатних квартир в Києві у липні графіка: ЛУН

Трійка найдорожчих районів столиці:

Печерський – 76 000 грн (+6% за рік). Абсолютний лідер за вартістю елітного та просторого житла.

Шевченківський – 49 400 грн (-10% за рік). Попри статус одного з найдорожчих, район показав суттєве річне просідання цін у цьому сегменті.

Голосіївський – 44 700 грн (+6% за рік). Впевнено утримує третю сходинку за вартістю великих квартир.

Найдешевші локації для оренди:

Деснянський – 15 000 грн. Традиційно найбюджетніший район Києва навіть для сегмента великого житла.

Святошинський – 20 000 грн. Один із найдоступніших варіантів на правому березі столиці.

Дарницький – 24 900 грн (0% за рік). Ціни на лівобережні трикімнатні квартири в цьому районі зафіксувалися без змін.

Середні ціни оренди трикімнатних квартир по Києву

Середні ціни оренди трикімнатних квартир по Києву графіка: ЛУН

Графік ЛУН та bird наочно ілюструє розрив між бажаною ціною орендодавців (блакитна лінія) та реальною вартістю зданого житла (фіолетова лінія).

Аналіз трирічної динаміки виділяє три головні тренди:

Цінові рекорди. З початку 2024 року середня вартість оренди зросла з 31 900 грн до історичного піка наприкінці літа 2025 року, коли ціна сягнула 50 000 грн.

З початку 2024 року середня вартість оренди зросла з 31 900 грн до історичного піка наприкінці літа 2025 року, коли ціна сягнула 50 000 грн. Зимовий спад та новий зліт. Узимку 2026 року прайс короткочасно просів до 40 000 грн. Проте за весну та початок літа ціни знову відіграли падіння й пішли вгору.

Узимку 2026 року прайс короткочасно просів до 40 000 грн. Проте за весну та початок літа ціни знову відіграли падіння й пішли вгору. Реальний чек. Станом на липень 2026 року медіанна ціна в оголошеннях становить 44 700 грн. Водночас реальний ринковий компроміс для вже зданих квартир зафіксувався на рівні 32 300 грн.

Середні ціни оренди трикімнатних квартир за роками забудови

Середні ціни оренди трикімнатних квартир за роками забудови графіка: ЛУН

Аналітики наочно продемонстрували, що рік зведення будинку є одним із головних чинників формування ціни на столичну нерухомість.

Історичний преміум та сучасний комфорт – 62 000 грн. Абсолютні лідери ринку, які розділили перше місце за вартістю великого житла. Орендарям доводиться платити однаково високу ціну як за унікальний престиж і архітектуру дореволюційних будинків (до 1918 року) в самому центрі Києва, так і за просторі планування, нові комунікації, розвинену інфраструктуру та наявність підземних паркінгів-укриттів у сучасних новобудовах (після 2010 року).

– 62 000 грн. Абсолютні лідери ринку, які розділили перше місце за вартістю великого житла. Орендарям доводиться платити однаково високу ціну як за унікальний престиж і архітектуру дореволюційних будинків (до 1918 року) в самому центрі Києва, так і за просторі планування, нові комунікації, розвинену інфраструктуру та наявність підземних паркінгів-укриттів у сучасних новобудовах (після 2010 року). Радянська номенклатура та перехідний період – 37 000 грн. Цікаво, що в сегменті трикімнатних квартир вартість оренди добротних сталінок (1918–1956 рр.) повністю зрівнялася із ціною більш сучасних спецпроєктів (1991–2010 рр.). Обидва формати утримують міцну «золоту середина» ринку.

– 37 000 грн. Цікаво, що в сегменті трикімнатних квартир вартість оренди добротних сталінок (1918–1956 рр.) повністю зрівнялася із ціною більш сучасних спецпроєктів (1991–2010 рр.). Обидва формати утримують міцну «золоту середина» ринку. Економ-сегмент (хрущовки та панельки) – 18 000 –20 000 грн. На відміну від менших квартир, у трикімнатному житлі з'явився ціновий розрив у радянському фонді. Хрущовки (1956–1969 рр.) оцінюються трохи дорожче — у 20 000 грн, тоді як більші за поверховістю панельні будинки (1969–1991 рр.) залишаються найдешевшими із цінником у 18 000 грн.

Найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Києві

Найбільш поширена ціна оренди трикімнатних квартир в Києві у липні графіка: ЛУН

Нова інфографіка від «ЛУН» відображає щільність пропозицій на ринку – тобто які саме ціни найчастіше зустрічаються в оголошеннях оренди 3-кімнатних квартир станом на липень 2026 року:

Основний масив пропозицій. Найвищі стовпчики графіка ширше розтягнуті по шкалі, ніж у сегментах меншого житла. Левова частка всього доступного трикімнатного житла в Києві пропонується в діапазоні від 20 000 до 50 000 грн. При цьому абсолютний пік пропозицій зафіксовано безпосередньо перед позначкою 57 500 грн.

Найвищі стовпчики графіка ширше розтягнуті по шкалі, ніж у сегментах меншого житла. Левова частка всього доступного трикімнатного житла в Києві пропонується в діапазоні від 20 000 до 50 000 грн. При цьому абсолютний пік пропозицій зафіксовано безпосередньо перед позначкою 57 500 грн. Бюджетний мінімум. Пропозиції із цінником близько 7 500 грн є поодинокими й майже відсутні на ринку (найперший ледве помітний стовпчик ліворуч). Знайти трикімнатну квартиру в такий бюджет практично неможливо — це поодинокі варіанти у вкрай занедбаному стані або житло у віддалених селах передмістя.

Пропозиції із цінником близько 7 500 грн є поодинокими й майже відсутні на ринку (найперший ледве помітний стовпчик ліворуч). Знайти трикімнатну квартиру в такий бюджет практично неможливо — це поодинокі варіанти у вкрай занедбаному стані або житло у віддалених селах передмістя. Преміальний хвіст. Після позначки у 57 500 грн і аж до 207 500 грн та вище графік плавно переходить у довгий шлейф помітних стовпчиків. На відміну від 1- та 2-кімнатних квартир, великі трикімнатні помешкання мають суттєву частку пропозицій в елітному бізнес- та преміумсегментах у центрі столиці.

Загалом основний ринок трикімнатних квартир столиці чітко зафіксований у широких межах 20–50 тис. грн.

Аналіз даних маркетплейсів ЛУН та bird доводить: ринок оренди Києва станом на липень 2026 року чітко розшарований. Столиця пропонує варіанти під будь-який гаманець, але за комфорт і безпеку доводиться платити за найвищим тарифом.

«Главком» виділив головні тренди столичного ринку:

Фактор енергонезалежності. Головним чинником ціноутворення стала автономність будинку. Наявність генераторів на ліфти й воду, а також інтернет за технологією PON автоматично тримають цінник на максимумі.

Головним чинником ціноутворення стала автономність будинку. Наявність генераторів на ліфти й воду, а також інтернет за технологією PON автоматично тримають цінник на максимумі. Історичний преміум нарівні з новобудовами. Старе житло в центрі не поступається в ціні сучасному. За дореволюційні будинки орендарі платять стільки ж, скільки за нові ЖК із підземними паркінгами-укриттями (до 40 тис. грн за 2-кімнатні та до 62 тис. грн за 3-кімнатні).

Старе житло в центрі не поступається в ціні сучасному. За дореволюційні будинки орендарі платять стільки ж, скільки за нові ЖК із підземними паркінгами-укриттями (до 40 тис. грн за 2-кімнатні та до 62 тис. грн за 3-кімнатні). Розрив між бажаним та реальним. Графіки чітко фіксують «ножиці» ринку. Бажана ціна орендодавців в оголошеннях майже завжди на 10-25% вища за реальну вартість, за якою квартири зрештою здаються в оренду.

Графіки чітко фіксують «ножиці» ринку. Бажана ціна орендодавців в оголошеннях майже завжди на 10-25% вища за реальну вартість, за якою квартири зрештою здаються в оренду. Поверховість стала критичним фактором вибору. Квартири на 1-5 поверхах або в будинках поруч із капітальними укриттями й метро розлітаються найшвидше. Натомість житло на верхніх поверхах тепер здається зі знижкою, оскільки орендарі уникають ризиків застрягти в ліфті чи залишитися без води під час тривалих тривог або вимкнень світла.

Попереду на столицю чекає серпневий ажіотаж старту ділового сезону. Експерти радять не зволікати з переїздом і шукати житло саме зараз, на піку літньої стабілізації цін.