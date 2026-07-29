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Польща назвала країну, яка конкурує з Україною за МіГ-29

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Польща назвала країну, яка конкурує з Україною за МіГ-29
Україна повернулася до переговорів про польські МіГ-29
фото: defence-ua.com

Варшава заявила, що отримала від Києва новий сигнал щодо передачі винищувачів, однак на польські літаки вже претендує ще одна держава

Україна підтвердила готовність продовжити переговори з Польщею щодо передачі винищувачів МіГ-29 у межах ініціативи «літаки в обмін на дрони». Водночас у Варшаві заявили, що на польські бойові літаки претендує ще одна країна – Болгарія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Wirtualna Polska.

За словами міністра національної оборони Польщі Владислава Косиняка-Камиша, після попередніх розбіжностей українська сторона надіслала офіційний лист, у якому підтвердила зацікавленість у продовженні переговорів.

«Ми чекаємо на те, що мене дуже цікавить, а саме варіанта «МіГи для безпілотників». Після цих жорстких заяв з нашого боку, з українського боку прийшов лист, у якому говорилося, що вони все ще зацікавлені. Ми сказали: дайте нам конкретику. Вона з'являється», – сказав польський міністр.

Він зазначив, що переговори між сторонами стали значно активнішими, ніж місяць тому. Водночас остаточних домовленостей щодо передачі літаків поки що не досягнуто, а обмін винищувачів на співпрацю у сфері безпілотних технологій залишається предметом переговорів.

Косиняк-Камиш також повідомив, що інтерес до польських МіГ-29 проявляє не лише Україна. За його словами, придбати ці винищувачі хоче й Болгарія. Міністр припустив, що поява ще одного потенційного покупця може вплинути на переговорну позицію Польщі.

На початку липня між Києвом і Варшавою виникли розбіжності навколо ініціативи «МіГ-29 в обмін на безпілотники». Тоді польська сторона заявляла, що Україна не виконала попередніх домовленостей щодо співпраці у сфері технологій безпілотних систем. Тепер, після отримання листа від української сторони, переговорний процес було відновлено.

Нагадаємо, 29 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском у Любліні. Лідери обговорили двосторонню співпрацю, зміцнення протиповітряної оборони, польські інвестиції в Україну, історичний діалог між державами та безпекову ситуацію, а також підтримку українців, які перебувають у Польщі.

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Теги: Польща Болгарія винищувач

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