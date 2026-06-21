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Помер блогер, відомий як Денчик з Хрещатика

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Денис Опара народився в Харкові
фото: oparadenchik/Instagram

У лютому 2026 року блогера було мобілізовано до лав ЗСУ

Сьогодні, 21 червня, помер популярний український інфлюенсер Денис Опара, більш відомий як Денчик з Хрещатика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його сторінку в Instagram.

«Сьогодні раптово пішов із життя Денис. Причиною смерті стала двобічна пневмонія. Ця новина стала великим потрясінням для всіх. Пізніше буде відома дата похорону. Щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто його знав. Світла пам’ять», – йдеться у дописі.

Помер блогер, відомий як Денчик з Хрещатика фото 1

За даними ukrnews.live, Денчик (справжнє ім’я Денис Опара) був відомим українським вуличним музикантом, співаком і блогером, який прославився каверами, оригінальними піснями та харизматичним контентом у TikTok та Instagram. Він набрав мільйони переглядів завдяки енергійним виступам на вулицях Києва та Одеси.

Денис Опара народився в Харкові. З юності займався музикою, але справжня популярність прийшла після переїзду до Києва, де він став відомим вуличним артистом на Хрещатику та інших центральних локаціях.

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Допис, поширений Денчик (@oparadenchik)

У вересні 2021 року потрапив у гучний скандал: у центрі Києва група невідомих побила його до втрати свідомості під час виступу.

Згодом у лютому 2026 року блогера було мобілізовано до лав ЗСУ.

Теги: смерть блогер

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