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Загибель дитини в ДТП у Києві: заклик батька підняв хвилю в соцмережах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Загибель дитини в ДТП у Києві: заклик батька підняв хвилю в соцмережах
Григорій Глушич загинув у ДТП у останній день навчання перед літніми канікулами
фото: Київська Вальдорфська школа «Софія»

Батько хлопчика наголошує, що думає не про помсту, а про те, щоб трагедія більше ніколи не повторилася

Батько 12-річного Григорія Глушича, який загинув у страшній аварії в Києві, закликав суспільство, журналістів та народних депутатів зупинити безкарність на дорогах, повідомляє «Главком».

Олексій Глушич – військовослужбовець Збройних сил України, який зараз захищає країну на фронті. Його син став однією з чотирьох жертв ДТП, що сталася 5 червня на Караваєвих Дачах, коли автомобіль Mercedes влетів у підземний перехід. Батько хлопчика наголошує, що думає не про помсту, а про те, щоб трагедія більше ніколи не повторилася.

«Ми просимо всіх про розголос. Не заради хайпу, заради змін. Журналісти, беріть мікрофон на всіх заходах і питайте, що по зміні законодавства? Хвиля не має схлинути. Депутати, займіться. Безкарність на дорогах має припинитися. Наш син загинув, це не має минути дарма», – написав Олексій Глушич.

Допис Олексія Глушича
Допис Олексія Глушича
скриншот

«Втрачаємо дітей у мирних містах через чиюсь безвідповідальність»

Трагедія викликала величезний резонанс у суспільстві і, зокрема,  серед друзів, побратимів та колег родини. Знайомі Олексія вимагають не просто покарання для водія, а радикального перегляду правил. Однокласник батька Влад Матвійчук зазначив, що в Україні потрібно суттєво збільшити штрафи за перевищення швидкості та безкомпромісно забирати посвідчення водія у хронічних порушників ПДР.  

Допис Влада Матвійчука
Допис Влада Матвійчука
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До народних обранців публічно звернулася і Нана Войтенко: «Ми щодня втрачаємо дітей через російську агресію, оплакуємо їхні життя, зруйновані війною. Невже цього горя недостатньо? Невже в мирних містах ми й надалі будемо втрачати дітей через чиюсь безкарність, безвідповідальність і зневагу до людського життя? Якщо після його смерті нічого не зміниться, ми приречені знову і знову читати такі самі трагічні новини».

Допис Нани Войтенко
Допис Нани Войтенко
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«Проєктант переходу – такий самий вбивця»: проблема небезпечної інфраструктури

Окрім посилення штрафів, у суспільстві порушили ще одну системну проблему – аварійно небезпечне проектування столичних доріг та розв'язок. Про це заявила відома українська архітекторка та дизайнерка Олена Фатєєва, висловивши співчуття родині Олексія Глушича та Олександри Терлецької.

За її словами, статистика ДТП чітко вказує на катастрофічні проєктні помилки в організації дорожнього руху в Києві, які роблять пішоходів беззахисними.

Перехрестя, на якому сталася смертельна аварія
Перехрестя, на якому сталася смертельна аварія
фото: Олена Фатєєва/Facebook

«Той, хто спроєктував підземний перехід, в який може влетіти згори по вигнутій дорозі транспортний засіб, – такий самий вбивця, як і той, хто сидів за кермом. Як і чиновник, що підписав введення в експлуатацію цього перетину доріг. За кермом міг бути не «придурок», людині могло стати зле чи відмовила техніка, але в умовах так спроєктованої ділянки наслідки все одно були б трагічними. Жодні штрафи тут не повернули б життя», – наголосила Фатєєва.

Допис Олени Фатєєвої
Допис Олени Фатєєвої
скриншот

Позиція захисту в суді

Інтереси родини Григорія Глушича у суді представляє адвокатка Надія Чухраєва. Вона наголосила, що за останні пів року це вже четверта справа із загиблою дитиною у її практиці, і в жодній із них водії не визнали провини чесно.

Допис Надії Чухраєвої
Допис Надії Чухраєвої
скриншот

За словами правозахисниці, захист підозрюваного водія Mercedes уже обрав тактику уникнення суворої відповідальності. Адвокати керманича апелюють до того, що він є батьком п'яти дітей, має родичів з інвалідністю, а майно родини залишилося в окупації. Окрім цього, захист намагається просунути версію про «технічну несправність» машини та нібито згоду родичів іншої загиблої потерпілої на фінансову компенсацію (що, за даними Чухраєвої, виявилося неправдою).

Сам водій на запитання журналістів про причини аварії заявив, що «втратив свідомість».

«Жодного разу я не бачила, щоб водій прийшов і просто сказав: «Я винний. Я забрав людське життя». Жодного разу. Завжди знаходяться пояснення, виправдання, обставини», – резюмувала Чухраєва.

Адвокатка закликала Генерального прокурора України взяти розслідування цього резонансного ДТП під особистий контроль, а суспільство – не дати справі затихнути. 

Допис адвокатки Надії Чухраєвої
Допис адвокатки Надії Чухраєвої
скриншот

Нагадаємо, 5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Солом’янському районі Києва автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості злетів з дороги та в'їхав у підземний пішохідний перехід. Унаслідок аварії загинули четверо людей: двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець Григорій Глушич. Ще троє людей дістали травми. Серед загиблих були двоє поліцейських Солом’янського управління поліції – 24-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук та 21-річний лейтенант Денис Будченко. На момент аварії вони перебували при виконанні службових обов’язків.

За кермом перебував 49-річний житель Херсонської області. Як відомо, водієм Mercedes-Benz є Павло Плєшивцев 1976 року народження – мешканець Херсонщини і керівник громади євангельських християн-баптистів «Церква села Підстепне». 

За даними слідства, він не впорався з керуванням. Водій отримав травми та був госпіталізований. На момент ДТП чоловік був тверезим, розповіли в Офісі генпрокурора.

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Після аварії стало відомо, що за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень правил дорожнього руху, більшість із яких стосувалися перевищення швидкості. Лише протягом 2025 року водія п’ять разів притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості та ще п’ять разів – за інші порушення ПДР. Також у березні 2026 року за його участі сталася ДТП без потерпілих.

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Теги: трагедія ДТП Київ смерть водій розслідування Mercedes соцмережі

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