У Кривому Розі помер 12-річний хлопчик, якого на переході збила суддя

9 лютого близько 16:30 у Кривому Розі суддя, керуючи автомобілем BMW, здійснила наїзд на хлопчика 2014 року народження

Лікарі боролися за життя дитини понад чотири місяці

У лікарні помер 12-річний Святослав Андрусенко, який понад чотири місяці боровся за життя після ДТП у Кривому Розі. Його на пішоходному переході збила суддя.

Трагічну звістку повідомили у Криворізькій гімназії №122, де навчався хлопчик, пише «Главком».

Унаслідок наїзду хлопчик отримав важкі травми. Відтоді медики Дніпра боролися за його життя, однак врятувати дитину не вдалося. «Святослав мав мрії, плани, захоплення, попереду було ціле життя, сповнене можливостей і відкриттів. Його передчасна смерть стала непоправною втратою для родини, друзів, однокласників, учителів та всієї нашої гімназійної спільноти», – йдеться у повідомленні навчального закладу.

Нагадаємо, 9 лютого близько 16:30 у Кривому Розі суддя, керуючи автомобілем BMW, здійснила наїзд на хлопчика 2014 року народження. Дитина разом із матір’ю переходила дорогу регульованим пішохідним переходом. Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди у Кривому Розі.

Пізніше стало відомо, що суддя з Кривого Рогу, яка збила 11-річного хлопчика, отримала підозру. Стаття, за якою обвинувачують суддю, передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі та права керувати транспортними засобами строком на три роки.