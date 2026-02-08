Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 9 лютого 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 9 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Никифора

9 лютого православна церква вшановує пам'ять святого мученика Никифора Антиохійського. Це свято присвячене силі справжнього прощення, вірності Богу та неймовірній самопожертві заради віри.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 9 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Никифора

Яке релігійне свято відзначається 9 лютого 2026: традиції та молитва фото 1

Святий Никифор жив у середині III століття в Антиохії Сирійській. Його життя є повчальною історією про те, як гординя губить душу, а смирення підносить її до святості. Никифор мав близького друга – пресвітера Саприкія. Через підступи ворога людського вони сильно посварилися і стали ворогами. Никифор згодом щиро розкаявся і неодноразово просив прощення у Саприкія, але той залишався невблаганним.

Коли почалися гоніння на християн, Саприкія засудили до страти. Никифор супроводжував його до місця кари, благаючи про прощення в останню мить. Проте Саприкій, засліплений гнівом, відмовив йому навіть перед обличчям смерті. Через це благодать Божа відійшла від пресвітера: він злякався мук і зрікся Христа. Тоді Никифор, бачачи це і бажаючи врятувати честь імені Господнього, публічно оголосив себе християнином і з радістю прийняв смерть замість колишнього друга.

Молитви дня

Святий мученику Никифоре, ти, що явив світові приклад нескінченного терпіння та любові до ближнього! Благаємо тебе: випроси у Милосердного Бога прощення прогрішень наших і навчи нас прощати ворогам нашим так, як ти прощав. Зміцни нашу віру в часи випробувань, щоб ми ніколи не відступили від істини. Твоє заступництво перед Господом є потужним джерелом сили для кожного, хто шукає миру в душі. Моли Христа Бога, щоб зберіг народ наш у єдності та любові.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі день Никифора вважався часом підготовки до весни. Наші предки уважно спостерігали за природою:

  • Якщо на Никифора мороз посилився – березень буде дуже теплим і сонячним;
  • Сніг прилипає до стовбурів дерев – скоро настане значна відлига;
  • Якщо ніч дуже темна і зоряна – зима ще довго не відступатиме;
  • Почути спів птахів у лісі – до ранньої весни.

Наші пращури вірили, що 9 лютого не можна сваритися, оскільки гнів у цей день може призвести до тривалого нещастя, як це сталося із Саприкієм. Також вважалося за добре лагодити взуття та господарський інвентар.

