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Популярний у соцмережах шоколад спричинив світовий дефіцит фісташок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Популярність дубайського шоколаду спровокувала ажіотажний попит, через який виробники масово скуповували фісташки
фото з відкритих джерел

Нині запаси фісташок у світі практично вичерпані

Несподівана популярність дубайського шоколаду в соцмережах призвела до світової кризи поставок фісташок, спричинивши різке зростання цін і дефіцит цього горіха. Причиною став вірусний успіх плиток від еміратського бренду FIX, які поєднують фісташковий крем, тісто катаїфі та молочний шоколад. Як інформує «Главком» , про це повідомило видання Financial Times.

Хоча цей десерт існує з 2021 року, справжній бум почався вже 2024 року. Це спровокувало хвилю підробок і ажіотажний попит, через який виробники шоколаду масово скуповували фісташки.

Запаси горіхів і так скоротилися через слабкий урожай у США – головного експортера фісташок. Але після вірусного успіху дубайського шоколаду ціни на ядра злетіли з 316 грн до 451 грн за 0,45 кг.

«Наразі світ фісташок практично вичерпаний», – заявив Джайлз Хакінг із компанії з торгівлі горіхами CG Hacking.

Іран, другий за обсягами виробництва, збільшив експорт до ОАЕ на 40% лише за півроку. Однак навіть цього виявилося недостатньо: шоколатьє по всьому світу стикаються з нестачею не тільки фісташок, а й катаїфі – тонкого хрусткого тіста.

Оригінальний виробник, FIX, продає свої плитки лише дві години на день і лише в ОАЕ. Проте соціальні мережі перетворили цей десерт на глобальний тренд, що викликало хвилю копій. У компанії заявили, що пишаються своїм впливом, але стурбовані випадками використання їхнього бренду для обману покупців.

До слова, у 2024 році українці найбільше гуглили, що це за шоколад і де його можна купити. Він посів шосте місце після зарядної станції, інвертора та айфона 16.

Нагадаємо, на європейському кондитерському ринку спалахнула нова «солодка лихоманка». У продажу з'явився унікальний десерт, який вже охрестили «волохатим шоколадом» або «волоссям янгола». Ця незвичайна альтернатива популярному дубайському шоколаду стала відкриттям для гурманів та викликала бурхливі обговорення у соціальних мережах. 

 

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Теги: експорт урожай соціальні мережі шоколад

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