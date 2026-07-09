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Посол України в Азербайджані та його дружина втретє передумали розлучатися

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Юрій та Ольга Гусєви тричі намагалися офіційно розірвати шлюб
фото: Yuriy Husyev/Facebook

Гусєв подякував дружині за «спільне рішення, мудрість, терпіння та готовність зробити крок назустріч одне одному»

Ексочільник Херсонської обласної державної адміністрації та «Укроборонпрому», а нині посол України в Республіці Азербайджан Юрій Гусєв та його дружина Ольга вирішили не розлучатися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Гусєва у Facebook.

«Після більш ніж року судового розгляду, тривалих розмов, переосмислення та спільного пошуку рішення ми з Ольгою Гусєвою вирішили зберегти нашу сім’ю і продовжити життєвий шлях разом – як чоловік і дружина, як родина», – йдеться у дописі.

Посол України в Азербайджані та його дружина втретє передумали розлучатися фото 1

Гусєв подякував дружині за «спільне рішення, мудрість, терпіння та готовність зробити крок назустріч одне одному». «Особлива подяка всім, хто був поруч, підтримував нас добрим словом, молитвою чи просто небайдужістю», – додав він.

За даними khersonline.net, Юрій та Ольга Гусєви тричі намагалися офіційно розірвати шлюб. Першу заяву про розлучення Гусєв подав до суду у 2023 році. Наступну спробу він здійснив у січні 2025 року. Обидві заяви були залишені без розгляду.

У травні 2025 року ініціатором розлучення виступила Ольга Гусєва. Проте, 2 липня суд залишив цю справу без розгляду після того, як сторона позивачки відмовилася продовжувати процес.

Раніше ексочільник Херсонської обласної державної адміністрації та «Укроборонпрому», а нині посол України в Республіці Азербайджан Юрій Гусєв розповів про несподівану реакцію частини суспільства на його заяву про розлучення із дружиною.

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Теги: шлюб Юрій Гусєв розлучення

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