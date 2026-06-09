Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Витягую зі спини ножі». Вікторія Білан розлучилася з актором-воїном

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Вікторія Білан і Володимир Ращук
фото з відкритих джерел

Вікторія Білан розповіла, чи з'явився її ексчоловік до суду

Українська актриса Вікторія Білан розлучилася зі своїм чоловіком актором-воїном Володимиром Ращуком. Про це зірка повідомила у своєму блозі в Іnstagram, пише «Главком».

Відбувся суд у справі про розлучення акторів Вікторії Білан та Володимира Рашука. За словами зірки, її ексчоловік не з'явився у суді, оскільки перебуває у війську.

«Сьогодні я офіційно звільнилася. Потроху витягую зі спини ножі, відмиваюсь від брехні, зради й розчарування. На суд він не з’явився, бо ж «у війську і не може прийти». Чергове брехливе клопотання і чергові виправдовування», – повідомила акторка. 

У суді Вікторія Білан розповіла про справжню причину їхнього розриву з Ращуком. Також вона заявила, що Володимир Ращук не допомагає їй із сином, який народився торік.

«А я прийшла. І сказала правду, яку суд зафіксував. Про те, як насправді все було. Про те, що дитина вже давно не цікавить людину, яка називає себе батьком. Про відсутність допомоги, відповідальності і чоловічої гідності. Я більше не хочу тягнути цю історію. Не хочу, щоб мене та моїх дітей асоціювали з людиною, яка не знайшла в собі сміливості навіть прийти до суду й подивитися мені в очі», – сказала Вікторія Білан.

«Витягую зі спини ножі». Вікторія Білан розлучилася з актором-воїном фото 1
фото: Іnstagram.com/vikki.bilan

За словами Вікторії Білан, у суді їй запропонували їй та Ращуку час на примирення, однак вона відмовилася. «Суд пропонував час на примирення. Я відмовилась, бо примирення можливе лише там, де є правда, повага, відповідальність і хоча б бажання залишатися людиною у найважчі моменти», – пояснила актриса.

Врешті акторка поставила крапку й історії з ексчоловіком та «звільнилася» від колишнього, з яким втрачала себе. Розлучення було найкращим рішенням для Білан. Вона також вірить, що у її будинку ще буде щастя та лунатиме дитячий сміх.

Нагадаємо, український актор Володимир Ращук, який наразі перебуває на службі в ЗСУ, повідомляв про розлучення зі своєю дружиною акторкою Вікторією Білан-Ращук. 

Згодом актриса Вікторія Білан-Ращук заявила, що розійшлася зі своїм чоловіком актором-воїном Володимиром Ращуком після того, як дізналася про його зраду під час вагітності. Зірка також поділилася історією свого шлюбу, який почав змінюватися після початку повномасштабного вторгнення.

Читайте також:

Теги: шлюб актор зрада розлучення акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Ращук на початку повномасштабного вторгнення доєднався до ЗСУ
Актор Володимир Ращук висловився про свою зраду під час вагітності ексдружини
12 травня, 20:11
Потап і Настя оголосили про спільні концерти
Потап і Настя після розлучення оголосили про повернення на сцену в дуеті, але не в Україні
18 травня, 14:03
Анастасія Пустовіт (друга зліва) на Каннському кінофестивалі
Українська акторка Анастасія Пустовіт відвідала Каннський кінофестиваль (фото)
19 травня, 10:45
Народна артистка України Поліна Лазова у ролі Віри та актор Костянтин Олексенко у ролі Толі
Найсентиментальніша прем’єра сезону – «Там, де заходить сонце»: перші фото з Театру Франка
12 травня, 17:52
Володимир Ращук відмовився коментувати тему свого розлучення з дружиною
Актор-воїн Володимир Ращук пояснив, чому його не було на хрестинах власного сина
25 травня, 18:11
Енн Гетевей на подкасті New York Times Podcasts
Голлівудська акторка Енн Гетевей заявила про хворобу, яку приховувала 10 років
26 травня, 13:19
Олена Кравець розповіла про одну зі своїх перших робіт
Ексзірка «Кварталу 95» поділилася спогадами про роботу в McDonald’s
27 травня, 08:29
Анна Саліванчук відповіла на популярне питання, чи потребує краса великих вкладень
«Це все дорого». Акторка Анна Саліванчук розкрила секрети своєї краси
2 червня, 11:51
Роман зізнався, що розвезення пасажирів містом приносить йому чималу професійну користь
Відомий український актор розповів, чому підробляє таксистом
7 червня, 21:15

Шоу-біз

«Витягую зі спини ножі». Вікторія Білан розлучилася з актором-воїном
«Витягую зі спини ножі». Вікторія Білан розлучилася з актором-воїном
Керівник Хору Верьовки розказав, чому перевів артистів на чотириденку
Керівник Хору Верьовки розказав, чому перевів артистів на чотириденку
Христина Соловій обурила українців фотосесією у маковому полі
Христина Соловій обурила українців фотосесією у маковому полі
Одіозний митрополит подякував українській співачці, що похрестила дитину у Московському патріархаті
Одіозний митрополит подякував українській співачці, що похрестила дитину у Московському патріархаті
Аліна Гросу святкує 31-річчя. Співачка звернулася до свого чоловіка-росіянина (фото)
Аліна Гросу святкує 31-річчя. Співачка звернулася до свого чоловіка-росіянина (фото)
«Все, до побачення!» Колишній концертний директор Ротару розказав, чому попрощався зі співачкою
«Все, до побачення!» Колишній концертний директор Ротару розказав, чому попрощався зі співачкою

Новини

Подорожачав бензин? Винні мігранти! Українка розповіла, як трампівська пропаганда зомбує американців
Вчора, 23:00
За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Вчора, 18:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
7 червня, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua