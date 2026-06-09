«Витягую зі спини ножі». Вікторія Білан розлучилася з актором-воїном

Вікторія Білан розповіла, чи з'явився її ексчоловік до суду

Українська актриса Вікторія Білан розлучилася зі своїм чоловіком актором-воїном Володимиром Ращуком. Про це зірка повідомила у своєму блозі в Іnstagram, пише «Главком».

Відбувся суд у справі про розлучення акторів Вікторії Білан та Володимира Рашука. За словами зірки, її ексчоловік не з'явився у суді, оскільки перебуває у війську.

«Сьогодні я офіційно звільнилася. Потроху витягую зі спини ножі, відмиваюсь від брехні, зради й розчарування. На суд він не з’явився, бо ж «у війську і не може прийти». Чергове брехливе клопотання і чергові виправдовування», – повідомила акторка.

У суді Вікторія Білан розповіла про справжню причину їхнього розриву з Ращуком. Також вона заявила, що Володимир Ращук не допомагає їй із сином, який народився торік.

«А я прийшла. І сказала правду, яку суд зафіксував. Про те, як насправді все було. Про те, що дитина вже давно не цікавить людину, яка називає себе батьком. Про відсутність допомоги, відповідальності і чоловічої гідності. Я більше не хочу тягнути цю історію. Не хочу, щоб мене та моїх дітей асоціювали з людиною, яка не знайшла в собі сміливості навіть прийти до суду й подивитися мені в очі», – сказала Вікторія Білан.

За словами Вікторії Білан, у суді їй запропонували їй та Ращуку час на примирення, однак вона відмовилася. «Суд пропонував час на примирення. Я відмовилась, бо примирення можливе лише там, де є правда, повага, відповідальність і хоча б бажання залишатися людиною у найважчі моменти», – пояснила актриса.

Врешті акторка поставила крапку й історії з ексчоловіком та «звільнилася» від колишнього, з яким втрачала себе. Розлучення було найкращим рішенням для Білан. Вона також вірить, що у її будинку ще буде щастя та лунатиме дитячий сміх.

Нагадаємо, український актор Володимир Ращук, який наразі перебуває на службі в ЗСУ, повідомляв про розлучення зі своєю дружиною акторкою Вікторією Білан-Ращук.

Згодом актриса Вікторія Білан-Ращук заявила, що розійшлася зі своїм чоловіком актором-воїном Володимиром Ращуком після того, як дізналася про його зраду під час вагітності. Зірка також поділилася історією свого шлюбу, який почав змінюватися після початку повномасштабного вторгнення.