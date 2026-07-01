Анджеліна Джолі відверто висловилася про особисте життя після розлучення

Анджеліна Джолі розповіла, чим займалася після розлучення

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі протягом десяти років приховувала особисте життя після розлучення з ексчоловіком, актором Бредом Піттом. Як повідомляє «Главком», актриса вперше за останній час зізналася в інтерв’ю Yahoo! Entertainment, чи мала стосунки після розриву.

За словами Анджеліни Джолі, після розлучення вона не зустріла нового кохання. Вона зосередилася на вихованні дітей та родині.

Останні 10 років Джолі навіть не ходила на побачення, тож і не мала романів. «Якщо чесно, я не ходила на побачення відтоді, як розлучилася десять років тому. Тому я ніби вбиваю собі в голову, що цей аспект не є зосередженим у моєму житті, якщо я зосереджуюся на своїх дітях, на своїй родині», – зізналася зірка.

Також акторка висловилася про свій вік. Анджеліна Джолі зауважила, що вона не почувається на 51 рік. Актриса вважає, що наразі їй варто почати нове життя.

анджеліна Джолі та Бред Пітт були у шлюбі та мають шестеро спільних дітей Фото: imago stock & people / Globallookpress.com

«Так, усе змінюється, але зовсім не так, як я очікувала. Я не відчуваю, що мені 51 рік і я починаю думати про старість. Натомість я думаю про те, що мені потрібно знову почати жити. Знову стати вільною. Мабуть, життя трохи зламало мене», – зазначила актриса.

До слова, Анджеліна Джолі та Бред Пітт розійшлися у 2016 році. Вони були разом упродовж 12 років, з яких два – у шлюбі. Офіційно актори розлучилися наприкінці 2024 року. У експодружжя є шестеро дітей.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі висловилася про своє розлучення з ексчоловіком, актором Бредом Піттом. Вона розповіла, як її підтримали діти та допомогли повернутися до акторської діяльності.

Також повідомлялося, спільна дочка акторів Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Захара Джолі, яка отримала диплом бакалавра з психології, під час церемонії нагородження випускників була представлена під прізвищем її матері. Водночас Захара не перша дитина Бреда Пітта, яка відмовилася від прізвища зіркового тата.