Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Анджеліна Джолі відверто висловилася про особисте життя після розлучення

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У 2026 році вийшов новий фільм з Анджеліною Джолі «Кутюр»
фото: кадр з фільму «Кутюр»

Анджеліна Джолі розповіла, чим займалася після розлучення

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі протягом десяти років приховувала особисте життя після розлучення з ексчоловіком, актором Бредом Піттом. Як повідомляє «Главком», актриса вперше за останній час зізналася в інтерв’ю Yahoo! Entertainment, чи мала стосунки після розриву.

За словами Анджеліни Джолі, після розлучення вона не зустріла нового кохання. Вона зосередилася на вихованні дітей та родині. 

Останні 10 років Джолі навіть не ходила на побачення, тож і не мала романів. «Якщо чесно, я не ходила на побачення відтоді, як розлучилася десять років тому. Тому я ніби вбиваю собі в голову, що цей аспект не є зосередженим у моєму житті, якщо я зосереджуюся на своїх дітях, на своїй родині», – зізналася зірка.

Також акторка висловилася про свій вік. Анджеліна Джолі зауважила, що вона не почувається на 51 рік. Актриса вважає, що наразі їй варто почати нове життя.

анджеліна Джолі та Бред Пітт були у шлюбі та мають шестеро спільних дітей
анджеліна Джолі та Бред Пітт були у шлюбі та мають шестеро спільних дітей
Фото: imago stock & people / Globallookpress.com

«Так, усе змінюється, але зовсім не так, як я очікувала. Я не відчуваю, що мені 51 рік і я починаю думати про старість. Натомість я думаю про те, що мені потрібно знову почати жити. Знову стати вільною. Мабуть, життя трохи зламало мене», – зазначила актриса.

До слова, Анджеліна Джолі та Бред Пітт розійшлися у 2016 році. Вони були разом упродовж 12 років, з яких два – у шлюбі. Офіційно актори розлучилися наприкінці 2024 року. У експодружжя є шестеро дітей.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі висловилася про своє розлучення з ексчоловіком, актором Бредом Піттом. Вона розповіла, як її підтримали діти та допомогли повернутися до акторської діяльності.

Також повідомлялося, спільна дочка акторів Бреда Пітта та Анджеліни Джолі Захара Джолі, яка отримала диплом бакалавра з психології, під час церемонії нагородження випускників була представлена під прізвищем її матері. Водночас Захара не перша дитина Бреда Пітта, яка відмовилася від прізвища зіркового тата. 

Читайте також:

Теги: актриса Анджеліна Джолі Бред Пітт розлучення акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джоан Коллінз у сукні від Stephane Rolland на червоній доріжці Каннського кінофестивалю
Без дієт та уколів. 93-річна Джоан Коллінз розкрила секрет молодості
1 червня, 20:12
Анна Саліванчук відповіла на популярне питання, чи потребує краса великих вкладень
«Це все дорого». Акторка Анна Саліванчук розкрила секрети своєї краси
2 червня, 11:51
Катерина Тишкевич та Валентин Томусяк одружені понад 10 років
Акторка Катерина Тишкевич вперше стане мамою після тривалого лікування 
11 червня, 17:40
Валерія Товстолєс живе неподалік від навчального закладу «Академія-А», який зруйнували росіяни
«Ненавиджу Путіна». Зірка «Жіночого Кварталу» емоційно розповіла про приліт у двір її будинку
16 червня, 14:30
Ольга Сумська зізналася, що тримає її у Києві
«Страшний час». Ольга Сумська пригадала удар по Лук’янівці та розповіла про життя в Києві
18 червня, 14:52
Виставка «Ґранд-тур. Соломія» триватиме у Національній філармонії України до кінця червня
Виставка про Соломію Крушельницьку, що експонувалася в Італії, вперше відкривається у Києві
10 червня, 09:08
Відомою Дейві Чейз стала за роллю у трилері «Дзвінок»
У віці 35 років померла акторка фільму жахів «Дзвінок»: причина смерті
18 червня, 21:44
Емма Вотсон показалася з принцом Вільямом та Бенедиктом Камбербетчем
Зірка «Гаррі Поттера» з'явилася на публіці в компанії принца Вільяма та розповіла кумедну історію
23 червня, 13:13
Тамара Яценко зауважила, що тішить себе смачненьким, коли є така можливість
Народна артистка Тамара Яценко розповіла про свою пенсію
Вчора, 11:02

Шоу-біз

Помер улюблений співак Дональда Трампа
Помер улюблений співак Дональда Трампа
«Трохи моторошно». Новий керівник Хору Верьовки розкритикував те, що побачив в офісі колективу
«Трохи моторошно». Новий керівник Хору Верьовки розкритикував те, що побачив в офісі колективу
Продюсерка Ірина Горова потрапила у скандал через «дрон на Бровари»
Продюсерка Ірина Горова потрапила у скандал через «дрон на Бровари»
Помер видатний британський актор із фільмів про «Гаррі Поттера» та «Індіана Джонса»
Помер видатний британський актор із фільмів про «Гаррі Поттера» та «Індіана Джонса»
Пастка на Канарах та кримінальний бойовик у стилі «Фарго». Кінопрем'єри тижня
Пастка на Канарах та кримінальний бойовик у стилі «Фарго». Кінопрем'єри тижня
Прима Катерина Кухар розкрила гонорари зірок українського балету
Прима Катерина Кухар розкрила гонорари зірок українського балету

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Вчора, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Вчора, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua