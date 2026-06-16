Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Ексдружина Майкла Джексона занепокоїла мережу своїм виглядом (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
67-річна Деббі Роу занепокоїла шанувальників своїм схудненням
фото: Daily Mail

Деббі Роу помітили під час прогулянки у Каліфорнії

Колишня дружина Майкла Джексона Деббі Роу потрапила в об'єктиви папараці. Мати дітей покійного попкороля налякала мережу своїм зовнішнім виглядом. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

67-річну Деббі Роу помітили у Палмдейлі (Каліфорнія), коли вона займалася своїми справами. Жінка відвідала банк, а потім займалася вирішенням різних побутових питань.

Ексдружина Майкла Джексона Деббі Роу
Ексдружина Майкла Джексона Деббі Роу
фото: Daily Mail

Однак увагу мережі привернув зовнішній вигляд колишньої дружини Майкла Джексона. Зокрема, описуються її вікові зміни, як посивіле волосся та зморшкувате обличчя.

Деббі Роу занепокоїла мережу своїм виглядом
Деббі Роу занепокоїла мережу своїм виглядом
фото: Daily Mail

Також користувачі помітили, що жінка значно схудла, порівняно з її минулими фото.

Ексдружина Майкла Джексона занепокоїла мережу своїм виглядом (фото) фото 1
фото: Daily Mail/АР

Під час прогулянки Деббі Роу була одягнена у звичайний повсякденний одяг: світлі широкі джинси, білу футболку з курйозним написом та бежеві мокасини.

Ексдружина Майкла Джексона Деббі Роу на прогулянці
Ексдружина Майкла Джексона Деббі Роу на прогулянці
фото: Daily Mail

Як відомо, Деббі Роу познайомилася з Майклом Джексоном у 1980-х роках. У 1996 році вони одружилися. У подружжя народився син Прінс, а згодом донька Періс. Проте у 2003 році цей союз розпався, а Деббі Роу відмовилася від батьківських прав на користь Джексона. З часом мати спробувала відновити стосунки із донькою. Тож вони підтримують зв’язок.

Нагадаємо, американський співак Майкл Джексон на момент смерті у 2009 році мав боргів на понад 500 мільйонів доларів. Із судових документів вищого суду округу Лос-Анджелес США йдеться про те, як «найбільш значні активи» Джексона були піддані «боргам і претензіям кредиторів на суму понад $500 млн, причому на частину боргу нараховувалися відсотки за надзвичайно високими процентними ставками, і деяка заборгованість у дефолті».

До слова, у мережі з'явилося нове фото американського актора Сильвестра Сталлоне, де він спирається на палицю та має втомлений вигляд. Ці кадри занепокоїли шанувальників голлівудського актора. 

Читайте також:

Теги: шлюб шоубіз дружина Майкл Джексон фото

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дмитро Кулеба пояснив, чому не планує масштабного святкування свого весілля
«Навіщо витрачати гроші». Дмитро Кулеба розкрив деталі майбутнього весілля
22 травня, 10:20
Дружина та син біля портрета загиблого розвідника
У Нетішині люди були проти перейменування вулиці на честь Героя України: чим усе закінчилося
23 травня, 19:15
Ігор Кондратюк розповів, хто профінансував відродження шоу «Караоке на Майдані»
Кондратюк заборонив показувати старе «Караоке на Майдані» й пояснив причину
25 травня, 14:31
Анастасія та Ярослав Ровінські
Старша донька Сніжани Єгорової заявила про розлучення після 13 років шлюбу
26 травня, 09:45
Світлана Білоножко зі своєю невісткою Мариною Білоножко
Світлана Білоножко з невісткою з’явилися на публіці в українських брендах: яка ціна
1 червня, 16:50
Анна Саліванчук відповіла на популярне питання, чи потребує краса великих вкладень
«Це все дорого». Акторка Анна Саліванчук розкрила секрети своєї краси
2 червня, 11:51
Найбільше судів через шлюб неповнолітніх зафіксовано на Львівщині
Шлюби неповнолітніх в Україні: у яких регіонах їх найбільше
29 травня, 09:40
Оля Полякова знялася у своєму кліпі в образі Ісуса
«Богохульство від Олі Полякової є огидним». Священники пішли війною проти співачки
10 червня, 09:28
Святослав Вакарчук зі своєю мамою в Мукачеві
Святослав Вакарчук замилував мережу рідкісними фото з мамою
12 червня, 13:04

Фото

Ексдружина Майкла Джексона занепокоїла мережу своїм виглядом (фото)
Ексдружина Майкла Джексона занепокоїла мережу своїм виглядом (фото)
Тіффані Трамп показала ексклюзивні фото з батьком
Тіффані Трамп показала ексклюзивні фото з батьком
Астронавтка NASA сфотографувала рідкісне полярне сяйво
Астронавтка NASA сфотографувала рідкісне полярне сяйво
Святослав Вакарчук замилував мережу рідкісними фото з мамою
Святослав Вакарчук замилував мережу рідкісними фото з мамою
Джастін Трюдо та Кеті Перрі замилували мережу обіймами на червоній доріжці (фото)
Джастін Трюдо та Кеті Перрі замилували мережу обіймами на червоній доріжці (фото)
Українські ветерани на протезах піднялися у гори в Шотландії, подолавши складне випробування (фото)
Українські ветерани на протезах піднялися у гори в Шотландії, подолавши складне випробування (фото)

Новини

Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Сьогодні, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Сьогодні, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Сьогодні, 09:47
Російські військові вивозять родини з окупованого Криму. Речник ВМС пояснив, що відбувається
Сьогодні, 08:30
У Дніпрі ворог пошкодив Будинок органної музики та унікальний інструмент (фото, відео)
Вчора, 14:12
Естонія відреагувала на російський удар по Києво-Печерській лаврі
Вчора, 09:15

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua