Ексдружина Майкла Джексона занепокоїла мережу своїм виглядом (фото)

Деббі Роу помітили під час прогулянки у Каліфорнії

Колишня дружина Майкла Джексона Деббі Роу потрапила в об'єктиви папараці. Мати дітей покійного попкороля налякала мережу своїм зовнішнім виглядом. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

67-річну Деббі Роу помітили у Палмдейлі (Каліфорнія), коли вона займалася своїми справами. Жінка відвідала банк, а потім займалася вирішенням різних побутових питань.

Ексдружина Майкла Джексона Деббі Роу фото: Daily Mail

Однак увагу мережі привернув зовнішній вигляд колишньої дружини Майкла Джексона. Зокрема, описуються її вікові зміни, як посивіле волосся та зморшкувате обличчя.

Деббі Роу занепокоїла мережу своїм виглядом фото: Daily Mail

Також користувачі помітили, що жінка значно схудла, порівняно з її минулими фото.

фото: Daily Mail/АР

Під час прогулянки Деббі Роу була одягнена у звичайний повсякденний одяг: світлі широкі джинси, білу футболку з курйозним написом та бежеві мокасини.

Ексдружина Майкла Джексона Деббі Роу на прогулянці фото: Daily Mail

Як відомо, Деббі Роу познайомилася з Майклом Джексоном у 1980-х роках. У 1996 році вони одружилися. У подружжя народився син Прінс, а згодом донька Періс. Проте у 2003 році цей союз розпався, а Деббі Роу відмовилася від батьківських прав на користь Джексона. З часом мати спробувала відновити стосунки із донькою. Тож вони підтримують зв’язок.

Нагадаємо, американський співак Майкл Джексон на момент смерті у 2009 році мав боргів на понад 500 мільйонів доларів. Із судових документів вищого суду округу Лос-Анджелес США йдеться про те, як «найбільш значні активи» Джексона були піддані «боргам і претензіям кредиторів на суму понад $500 млн, причому на частину боргу нараховувалися відсотки за надзвичайно високими процентними ставками, і деяка заборгованість у дефолті».

До слова, у мережі з'явилося нове фото американського актора Сильвестра Сталлоне, де він спирається на палицю та має втомлений вигляд. Ці кадри занепокоїли шанувальників голлівудського актора.