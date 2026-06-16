Ексдружина Майкла Джексона занепокоїла мережу своїм виглядом (фото)
Деббі Роу помітили під час прогулянки у Каліфорнії
Колишня дружина Майкла Джексона Деббі Роу потрапила в об'єктиви папараці. Мати дітей покійного попкороля налякала мережу своїм зовнішнім виглядом. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.
67-річну Деббі Роу помітили у Палмдейлі (Каліфорнія), коли вона займалася своїми справами. Жінка відвідала банк, а потім займалася вирішенням різних побутових питань.
Однак увагу мережі привернув зовнішній вигляд колишньої дружини Майкла Джексона. Зокрема, описуються її вікові зміни, як посивіле волосся та зморшкувате обличчя.
Також користувачі помітили, що жінка значно схудла, порівняно з її минулими фото.
Під час прогулянки Деббі Роу була одягнена у звичайний повсякденний одяг: світлі широкі джинси, білу футболку з курйозним написом та бежеві мокасини.
Як відомо, Деббі Роу познайомилася з Майклом Джексоном у 1980-х роках. У 1996 році вони одружилися. У подружжя народився син Прінс, а згодом донька Періс. Проте у 2003 році цей союз розпався, а Деббі Роу відмовилася від батьківських прав на користь Джексона. З часом мати спробувала відновити стосунки із донькою. Тож вони підтримують зв’язок.
Нагадаємо, американський співак Майкл Джексон на момент смерті у 2009 році мав боргів на понад 500 мільйонів доларів. Із судових документів вищого суду округу Лос-Анджелес США йдеться про те, як «найбільш значні активи» Джексона були піддані «боргам і претензіям кредиторів на суму понад $500 млн, причому на частину боргу нараховувалися відсотки за надзвичайно високими процентними ставками, і деяка заборгованість у дефолті».
До слова, у мережі з'явилося нове фото американського актора Сильвестра Сталлоне, де він спирається на палицю та має втомлений вигляд. Ці кадри занепокоїли шанувальників голлівудського актора.
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